„Hier ist die Nähe Mariens erfahrbar“

Waldstetten.Die Sonne strahlte mit den rund 400 Besuchern der großen Maiandacht im Schönstattzentrum um die Wette. Grund dafür war vor allem das frisch renovierte Gotteshaus (die FN berichteten): „Dass die Wände pünktlich zum Maibeginn wieder strahlend weiß sind, die neue Beleuchtung den Blick auf die aufpolierten Gegenstände und Symbole wie die Statue des heiligen Erzengels Michael mit neu versilbertem Speer freigibt und die geputzte und gestimmte Orgel die kleine Kapelle wieder zum Klingen brachte, war die große Freude des Tages“, begeisterten sich Schwester M. Rosa Grüner und Schwester Marie-Gudrun Glückert über das Resultat des Schaffens zahlreicher Ehrenamtlicher und mancher Firmen. „Man spürte, das Heiligtum ist es allen wert“, erklärten sie im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

In dieser Idylle wurden die Gläubigen bereits vor der Andacht ebenso stimmungsvoll empfangen. Musik lag in der Luft, und zwar mit der jugendlichen Rockband „time out“ sowie dem Alphornbläser-Duo Maier-Roquette aus Langenburg.

Unweit der Schönstsattkapelle schufen sie mit einer Fülle ruhevoller und zu Herzen gehender Titel eine andächtige Atmosphäre. Musikalisch wurde dann auch die eigentliche Andacht eröffnet: Das beschwingte Eingangslied „Nimm’ mein Ja“ verstand sich als Hommage an den heuer in Panama ausgerichteten Weltjugendtag.

Nachdem alle Akkorde verklangen waren, eröffnete Pfarrer Andreas Rapp als Regioleiter der Schönstattfamilie im Madonnenland die vor dem mit Blumen geschmückten Altar am Heiligtum abgehaltene Andacht und begrüßte neben den Gläubigen Monsignore Peter Falk: Als neuer Diözesanleiter der Schönstattbewegung der Erzdiözese Freiburg übernahm er die Ansprache.

Pfarrer Rapp brachte zunächst das Eingangslied „Nimm’ mein Ja“ mit verschiedenen Positionen in Verbindung, aus denen man sein „Ja“ zu Gottes Wunsch, seiner Führung und der Gottesmutter äußern könne. So nahm er in seiner originellen wie herzlichen Einführung verschiedene Rollen ein: Die eines zum Altar gehenden Kindes, eines nach Erfüllung durch den Heiligen Geist und Stärkung im Alltag bittenden Mannes, eines Ehepaars mit dem Wunsch nach Erneuerung des Ja-Worts der Hochzeit, der die Gottesmutter als Vorbild betrachtenden jungen Mädchen und Frauen und der Schönstattmannjugend, der Frauen und Mütter, durch die der Himmel wirkt und der Priester, die durch ihr Bündnis zu Christus ihre Berufung zum Priestertum Tag für Tag auf ein Neues leben und erleben.

Nach jedem Zeichen sprach die Gemeinschaft ein Gebet aus: „Lass’ uns wie Maria Ja sagen zu dem, was Gott von uns möchte!“, riefen die Anwesenden aus.

Andächtige Atmosphäre

In seiner Ansprache berief sich Monsignore Falk auf das mit drei Geschenken verbundene „Heiligtum der Dreimal Wunderbaren Mutter von Schönstatt“. „Hier hat der Himmel die Erde berührt, hier ist Maria allgegenwärtig“, umschrieb er das erste Geschenk. Als zweites Geschenk bezeichnete der Geistliche das Bild der Gottesmutter, das auch als ihr Briefkasten anzusehen ist: „Maria lädt uns in ihr Heiligtum ein und ermuntert uns, ihr zu erzählen, wie es uns geht. Sie zeigt uns: Gut, dass du da bist – ich sorge für dich!“, fuhr er fort und bezeichnete das Heiligtum als „Schatzkammer“.

Das dritte Geschenk, das die Gottesmutter in Waldstetten mache, sei die Einladung zu einem Sprachkurs. „In diesem Sprachkurs entdecken wir eines ihrer Lieblingsworte. Ein Wort aus der Schatzkammer ihres Herzens: Nimm mein Ja!’“, erklärte Falk.

Mit ihrem Gebetswort „Mir geschehe“ vertieften die Gläubigen die an die Gottesmutter gerichteten Gedanken. Mit dem eucharistischen Segen, der im Chor angestimmten Schönstatthymne, dem Dank seitens Pfarrer Rapp an alle Helfer nebst der „Koordinatoren“ Leonhard Seber und Michael Löffler und dem Segen ging man zum gemütlichen Teil des Tages über.

Die Gäste konnten sich am Kuchenbuffet bei einer guten Tasse Kaffee oder am Grill stärken. Der Grill war im Rahmen der 72-Stunden-Aktion gemeinsam mit dem Zugangsweg, dem Blumenbeet und der farbenfreudige Wandgestaltung im Foyer des Hauses neu errichtet und durch Pfarrer Andreas Rapp sowie Monsignore Peter Falk gesegnet worden.

Führungen durch Mariengart wurden ebenso angeboten wie eine Spielstraße für Kinder und das „Schätzspiel“. Bei diesem war die Masse des bei der Kapellenrenovierung angefallenen Bauschutts zu erraten. Michael Löffler löste das Rätsel auf: Wer am nächsten beim Wert von 1740 Kilogramm lag, durfte die von regionalen Gewerbetreibenden gespendeten Preise entgegennehmen. ad

