„Highlights der 80er Jahre“ zu hören

Schweinberg.Der Musikverein veranstaltet am Samstag, 8. Dezember, unter dem Motto „Back to the 80s“ sein Jahreskonzert in der Turnhalle in Schweinberg. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

In diesem Jahr begibt sich der MVS auf Zeitreise und entführt seine Konzertbesucher in die bunte Welt der 80er Jahre. Auf dem Programm steht ein spannender Konzertabend mit vielen musikalischen Highlights eines unvergesslichen Jahrzehntes. Diese reichen von Filmmusik („Indiana Jones“, „Star Wars“), Musicals („Les Miserables“, „Cats“, „Abba“) bis hin zu Hits von Michael Jackson, Tina Turner, Jennifer Rush, Stevie Wonder und deutschen Kultschlager wie Spider Murphy Gang oder Münchner Freiheit. Zu hören sind das Gesamtorchester unter Stabführung von Luk Murphy sowie das Schweinberger Nachwuchsensemble „Miniband“ unter der Leitung von Andreas Leiblein.

Auch modisch ist das Jahrzehnt mit Schulterpostern, hoch gekrempelten Ärmeln und neonfarbenen Kleidung vielen in Erinnerung geblieben. Der Musikverein möchte gemeinsam mit seinen Konzertbesuchern auch modisch die 80er noch einmal aufleben lassen und freut sich über ausgefallene Outfits bei dem Publikum.

In der Hardheimer Erftalhalle wird das Konzert am 15. Dezember aufgeführt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018