Hilfsbereite und Hilfsbedürftige finden hier zusammen

Anzeige

Zufrieden zeigte sich auch Einsatzleiterin Christel Erbacher. Nachdem die ersten zehn Helferinnen ihren Dienst aufnahmen, wurde recht bald ein Klientenstamm von rund 30 Personen aufgebaut. „Dieser verändert sich jedoch ständig durch Umzüge in Altersheime oder gar den Tod“, merkte Erbacher an und verwies auf Einsätze im gesamten Gemeindegebiet Hardheims und der näheren Umgebung.

„Anfragen aus der weiteren Region können aber nur bei ausreichender Helferzahl angenommen werden“, bekundete sie und verwies auf eine Belegschaft von 15 Helfern, davon drei Männer. Im Sommer erhielt man die Anerkennung des Landratsamts auf „Betreuung, Unterstützung und Entlastung im Alltag für pflegebedürftige Menschen“, was es Klienten mit Pflegestufe ermöglicht, Betreuungs- und Entlastungsleistungen der Pflegekasse über 125 Euro für die Leistungen der Nachbarschaftshilfe einzusetzen. Dies jedoch bedingt fortlaufende Schulungen in Form eines Grundkurses über 45 Unterrichtseinheiten sowie eines Kurses zur Alltagsgestaltung mit 16 Unterrichtseinheiten. Regelmäßige Helfertreffen sowie Unterweisungen in Themen wie Unfallverhütung oder Hygiene frischen die Kenntnisse zusätzlich auf.

Mit dem Hinweis auf den Informationsstand am Wendelinusmarkt und die Präsenz am „Bürgertreff“ in Rütschdorf und dem Bretzinger Seniorennachmittag beschloss Christel Erbacher ihren Bericht und dankte allen Helfern.

Über die Finanzen informierte Claudia Fieger-Molzer auch im Namen von Gertrud Henn; der Kassenprüfbericht von Simone Richter und Andrea Stancl bestätigte einwandfreie Kassenführung. Bürgermeister Rohm stellte erfreut fest, dass eine gewisse finanzielle Sicherheit das Tun der Nachbarschaftshilfe begleite. „Die Arbeit geht gut weiter“, bemerkte er und lobte den Zusammenhalt unter den Helfern.

Bürgermeister Adalbert Hauck (Höpfingen) würdigte die „unbedingt nötige und wertvolle Hilfe“.

Beschlossen wurden schließlich die Konkretisierung von Satzungsbestimmungen sowie der Vergütung von Mitgliedern im Sinne der sogenannten „Ehrenamtspauschale“ bei entsprechend guter Haushaltslage.

Ebenso erfolgte die einvernehmliche Anpassung des von Klienten zu zahlenden Kostensatzes von bisher zehn auf elf Euro pro Stunde. „Die bisherigen zehn Euro decken mittelfristig nicht mehr die entstehenden Gesamtkosten“, erklärte Volker Rohm und machte deutlich, dass die Notwendigkeit der Kostendeckung klar über der Absicht stünde, Geld zu verdienen.

Im „Ausblick“ informierte Christel Erbacher über den geplanten Helferausflug sowie die Wiederholung des kostenfreien Kurses „Häusliche Betreuung in der Altenhilfe“, der auch für pflegende Angehörige geeignet sei. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.04.2018