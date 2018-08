Anzeige

Hardheim.Die Schafbeweidung der Wiesenflächen in Hardheim und Umgebung ist seit Juli wieder im Gange, nachdem der Schäfer zunächst die Zwetschgenanlagen in Höpfingen beweidet hat. Es kommt teileweise zu gefährlichen Situationen mit Hunden von Spaziergängern. Hundebesitzer sollten daher besonders achtsam sein und Hunde in der Umgebung der Schafherde anleinen, um zu vermeiden, dass diese ihrem Jagdtrieb nachgehen und hierdurch Schaden anrichten.