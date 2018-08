„Ich will Menschen für Gott begeistern“

Anzeige

„Da mir durch die Jugendarbeit klar wurde, dass ich mit Menschen und unserem Glauben, nicht nur privat, sondern auch beruflich zu tun haben will, entschied ich mich für ein Freiwilliges Soziales Jahr. In dieser Zeit kam ich auch zu dem Entschluss, dass ich Gemeindereferent werden will“, schildert der 26-Jährige.

Herr Ambiel, Sie sind jetzt seit rund einem Jahr als Gemeindepraktikant in Hardheim. Wie war Ihr Start in Hardheim, wie sind Sie aufgenommen worden?

Adrian Ambiel: Die Hardheimer sind sehr offen und freundlich mir gegenüber. Ich habe gleich Anschluss gefunden und bekomme viele positive Rückmeldungen. Dafür bin als Berufseinsteiger froh – ich will mich ja noch verbessern. Ich gehe zu vielen Veranstaltungen jeglicher Art von der Fastnachtseröffnung der „Hordemer Wölf“ bis hin zu Handballspielen. Durch Familie Klaus Kressner, bei der ich wohne, bin ich voll integriert. Auch durch meine Arbeit konnte ich natürlich sofort Kontakte knüpfen in Hardheim und Höpfingen.

Welches sind Ihr speziellen Aufgabengebiete während des Praktikums? Wo bringen Sie sich selbst interessenshalber verstärkt ein?

Ambiel: Wenn ich auf das vergangene Jahr in der Seelsorgeeinheit schaue, konnte ich vielfältige Erfahrungen in der Praxis sammeln. In vielen Bereichen der Seelsorge durfte ich mitwirken und mitanpacken. Leider konnte ich nicht in allen Gemeinden aktiv wirken, da ich meine Bereiche und Schwerpunkte habe. Meine Erfahrungen, die ich dieses Jahr besonders in den Bereichen Kinder-und Familienarbeit, Trauerpastoral, Religionsunterricht in der Schule, Vorbereitung der Erstkommunion und in verschiedenen Gruppierungen wie „Zeit für Neues“ oder „Kultur und Kirche“ machte, waren jede für sich schöne, erfahrungsreiche und intensive Begegnungen. Mit Sicherheit kann ich sagen, dass sich durch diese Erfahrungen schon ein richtiger Schatz angesammelt hat, von dem ich in meinem noch vor mir liegenden Berufsleben zehren werde. So konnte ich einen ersten Einblick in die Seelsorge bekommen und es hat mir gezeigt, wie vielfältig die Aufgaben sind, die von einem Gemeindereferenten erwartet werden.

Ist die Gemeindearbeit so, wie Sie sich das vorgestellt haben?

Ambiel: Ich wollte Erfahrungen sammeln und vor Ort schauen, was auf mich zukommt. In Hardheim habe ich das Glück, eine besondere Vielfältigkeit im Gemeindeleben von der Kinder- bis zur Senioren- und Gruppenarbeit vorzufinden.

Es ist heutzutage eher selten, dass sich ein junger Mann für diesen Berufsweg entscheidet. Was sind Ihre Beweggründe?

Ambiel: Über Glauben wird in meinem Elternhaus viel und oft gesprochen. Mein älterer Bruder ist Religionslehrer und mein jüngerer Bruder studiert auch Theologie. Das Motto meines Bruders faszinierte mich: „Ich wollt mehr wissen über den Gott, bei dem es auch Menschen im Rollstuhl gibt.“ Die Religion hat in meinem Leben schon immer eine Rolle gespielt. Sei es als Ministrant oder Jugendgruppenleiter. Die Freude am Glauben will ich weitergeben. Ich will die Menschen für Gott begeistern, weil ich mich auch in dieser Rolle sehe, dass ich das gut kann.

Was ist Ihnen positiv, was eher negativ bei der Gemeindearbeit in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen aufgefallen?

Ambiel: Mir ist besonders aufgefallen, dass in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen mit sehr viel Herzblut an neue Projekte herangegangen wird und diese Hand und Fuß haben. „Lebendige Steine bauen Kirche“, so heißt das Motto für das kommende Jubiläumsjahr in der Seelsorgeeinheit. Und genau das ist spürbar, dass von Ministranten- und Jugendarbeit, bis zur Seniorenarbeit, Menschen ihren Glauben leben und ihn weitergeben wollen. Es ist ihnen ein Anliegen in dieser Zeit in der wir leben, die Kirche und den Glauben lebendig zu gestalten. Das imponiert, steckt an und es macht Spaß seinen Teil dazu beizutragen. Was ich auch sehr genieße, sind die Unterschiedlichkeiten der Menschen, die es in der Seelsorgeeinheit gibt. Somit ist das Treffen mit verschiedensten Gemeindemitgliedern und ihrer eigenen Mentalität immer wieder ein besonderes Erlebnis für mich. Und Negatives? Da wüsste ich jetzt nichts in dieser aktiven und lebendigen Gemeinde.

Gefällt es Ihnen im ländlichen Raum und würden Sie gegebenenfalls auch in Zukunft dort wirken?

Ambiel: Jetzt bin ich schon ein ganzes Jahr hier im Madonnenland und ich muss sagen: Mit gefällt’s. Mit gefällt es sogar so gut, dass ich hier noch ein weiteres Jahr bleiben will und darf. Ich bin naturverbunden und mir gefällt die Freiheit, die man hier hat gegenüber der Enge einer Stadt. Gut ist auch, dass man sich hier kennt. Anders als in der Anonymität einer Großstadt.

Sie haben sich entschieden und dürfen auch ihr berufspraktisches Jahr in Hardheim absolvieren?

Ambiel: Nach diesem erfahrungsreichen Vertiefungsjahr werde ich nun auch mein berufspraktisches Jahr hier in der Seelsorgeeinheit machen. Mir hat es hier so gut gefallen und meine Mentorin Claudia Beger und das Seelsorgeteam waren nicht nur einverstanden, sondern haben sich auch gefreut. Das berufspraktische Jahr ist ein weiterer Teil in meiner Ausbildung zum Beruf des Gemeindereferenten. Ein großer Dank gilt den Ehrenamtlichen, dem Seelsorgeteam und besonders meiner Mentorin Claudia Beger, die mich unterstützten und mir den entsprechenden Freiraum dafür gegeben haben, mich in diesem Berufsfeld weiter zu entwickeln. Ich freue mich auf das kommende Jahr, das ich hier verbringen darf.

Ist Ihr Studium abgeschlossen?

Ambiel: Ja. Ich studierte drei Jahre – bis 2017 – an der Fachakademie für Pastoral und Religionspädagogik in Freiburg und schloss das Studium erfolgreich ab. Derzeit absolviere ich meine vier Praxisjahre, um die praktische Arbeit kennenzulernen. Im kommenden zweiten Jahr besuche ich – begleitend zur Gemeindearbeit – Studientage und Seminare in Freiburg und muss Lehrproben und Übungen in der Gemeinde absolvieren. Anschließend muss ich für weitere zwei Jahre im Rahmen meiner Assistenzzeit die Stelle wechseln. Nach alledem werde ich offiziell als Gemeindereferent beauftragt.

Ihre weiteren beruflichen Ziele?

Ambiel: Mir macht der Beruf eines Gemeindereferenten Spaß. Ich arbeite gerne mit Menschen, die im Glauben verwurzelt sind. Und das, was ich glaube, will ich auch leben – beruflich wie privat.

Verfolgen Sie ihre bisherigen ehrenamtlichen und vor allem gesellschaftspolitischen Aktivitäten in ihrer Heimatgemeinde Epfenbach weiter, zum Beispiel als CDU-Mitglied und Mitglied im Gemeinderat?

Ambiel: Ja – ich bin nach wie vor Mitglied des CDU-Ortsverbandes Epfenbach bei Sinsheim. Erst vor ein paar Tagen wurde ich wieder ins Vorstandsteam gewählt. Das ist für mich eine Art Ausgleich zum Beruf. Ich bin auch nach wie vor im Gemeinderat meiner Heimatgemeinde Epfenbach. Ob ich nächstes Jahr nochmals kandidiere, weiß ich noch nicht. Eher ja.

Und Ihre sportlichen Aktivitäten?

Ambiel: Meine sportlichen Aktivitäten – ich laufe gerne, bin unter anderem Mitglied des Epfenbacher Schützenvereins, spielte Handball und Fußball – ruhen zurzeit. Wenn ich mich jetzt sportlich betätige, dann eher nur für mich selbst mit Joggen oder Waldspaziergängen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.08.2018