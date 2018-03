Ideen für Begegnungsstätte

Anzeige

Ortschaftsrat Jörg Schwab erkundigte sich danach, ob man direkt nach dem Abbau der Tafel am Freitag, 6. April, in die Entwicklung neuer Nutzungskonzepte gehe, was der Ortsvorsteher bejahte: „Auch die Prämisse, dass das Projekt bis Ende 2019 abgeschlossen sein muss, bedingt ein zügiges Verfahren“, hielt er fest.

Große Zustimmung

Auf die Zustimmung des Gremiums stieß der Vorschlag von Florian Pogorzelski, einen Arbeitskreis zu bilden, der sich speziell um die Neugestaltung des alten Friedhofs kümmern möge. Während Dieter Elbert die Idee als „durchaus denkbar und absolut begrüßenswert“ bezeichnete, schlug Jörg Schwab vor, eine solche Gruppe „nicht unbegrenzt zu öffnen“.

Bezüglich der rege genutzten Plakattafel regte Bauamtsleiterin Reichert an, die Wand eventuell vor dem 6. April abzubauen, nachdem schon zahlreiche Vorschläge eingegangen sind; Ortschaftsrat Peter Faul sprach sich eher für den Aufbau eines Briefkastens aus, in den weitere Zettel mit Vorschlägen gesteckt werden können: „Bis dieser Kasten dann ebenfalls voll ist, schreiben wir den Stichtag“, merkte er an. Jörg Schwab ermutigte das Gremium dazu, so früh wie möglich die Beiträge auszuwerten und tabellarisch aufzulisten, um Wiederholungen auszuklammern. Zuversichtlich zeigte sich Ortschaftsrat Thomas Henn, der auch durch die Unterstützung der Gemeinde Hardheim die Möglichkeit sieht, „ein vernünftiges Projekt durchzuführen“ und den Gemeinderäten dankte. Aus deren Reihen schlug Michael Messerer vor, den Arbeitskreis schon jetzt zu gründen, nicht ausschließlich mit Ortschaftsräten zu bestücken und später sukzessive zu erweitern.

Hier setzte Gemeinderat Arnold Knörzer mit dem Hinweis an, jeweils einen Eltern- und Vereinsvertreter zu involvieren: „Keiner soll sich hinterher benachteiligt fühlen, damit wir auch wirklich einen schönen Begegnungspunkt für die Allgemeinheit und alle Altersklassen haben“, bemerkte er.

Die Gründung eines speziellen Ausschusses wurde schließlich einstimmig beschlossen.

In der Bürgerfragestunde erkundigte sich Alois Volk nach den Kosten der Maßnahme und empfahl, die Anlage im Sinne geringer Unterhaltungs- und Personalkosten „so pflegeleicht wie möglich“ zu halten. Im Auftrag von Helmut Göbes riet Arnold Knörzer dazu, die zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise auch aus Gründen der Verkehrssicherheit denkbare Verlegung der Bushaltestelle in der Nähe der Neubaugebiets in die Planung mit einzubeziehen.

Ehrung der Blutspender

Teil der Ortschaftsratssitzung war die Ehrung der Blutspender. Ortsvorsteher Die Blutspenderehrennadel in Gold für zehn Blutspenden erhielt Nico Schenkel.

Die Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz für 25 Blutspenden erhalten Marko Volk und Jürgen Stang, die nicht anwesend waren.

Elbert würdigte den Einsatz der Blutspender als „besonders anerkennenswerten Teil menschlicher Hilfsbereitschaft“„, durch welchen die Blutspender der Gesellschaft einen dankenswerten Dienst erweisen. ad

