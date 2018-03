IG „Mühlenradweg“ bereichert das Gemeindeleben

Geehrt wurden in der Hauptversammlung der IG „Mühlenradweg“ die Initiatoren der seit 1999 bestehenden Seniorenradfahrgruppe, die den Grundstein für die Gründung der IG 2010 legten und in den Folgejahren als tragende Säulen unermüdlich aktiv waren. Dazu gehören der höchst engagierten Kurt Saffri und der seit 1999 als Leiter der Seniorenradfahrergruppe fungierende Hermann Konrad. Seit 2011 bietet Helmut Berberich Denkmalradtouren und -wanderungen an. Ebenso gewürdigt wurde das Wirken der zweiten stellvertretenden Vorsitzenden Carola Hess und in Abwesenheit das vielseitige Wirken von Edgar Farrenkopf.

Beim Ausblick auf die geplanten Vorhaben wurden die heute um 14 Uhr beginnende Denkmalwanderung (Start an der Sporthalle) mit Helmut Berberich und der Weinstand beim Josefsmarkt erwähnt.

Weitere Termine: Radlertag im Erftal am 6. Mai, Denkmalradtour nach Gerichtstetten am 24. Mai, Verkehrstag für die Grundschule am 6. Juni, Radtour zur „Rummelsekerb“ nach Eichenbühl am 16. Juli, Tour ins Maintal am 29. Juli, Radtour nach Beckstein am 9. September, Weinstand beim Wendelinusmarkt, Beteiligung an der Dreiländertour und am autofreien Sonntag am 5. August.

Impulse geben und Kontakte pflegen will die IG im Bemühen um die Schließung der Radweglücke zwischen Erfeld und Gerichtstetten und mit Vorschlägen zu den bereits vorgelegten Radweg-Beschilderungskonzepten von Erfeld bis Buch und zur Einbindung von vorhandenen Feld- und Waldwegen mit Beschilderung von Hardheim in Richtung Wertheim und Külsheim. Begrüßt wurde die Anschaffung von je zwei Pedelecs für jede Gemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes. Kontakte aufzunehmen empfahl Bürgermeister Rohm mit dem Arbeitskreis „Tourismus & Freizeit“, ehe Anregungen für Vorhaben wie Kneippbecken und innerörtliche Verbesserungsmöglichkeiten für Radfahrer zur Sprache kamen. Z