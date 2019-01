Im Gemeindeleben von Hardheim schnell Anschluss gefunden

Hardheim.Als kompetenten, aufgeschlossenen und von souveräner Sachlichkeit geprägten Apotheker erlebten die Kunden der Apotheke an der Post und die Bevölkerung des Erftalraumes von 1990 bis 2016 Hans – Georg Sitterberg. Dieser wird heute 70 Jahre alt. Seinen Ehrentag feiert er an seinem neuen Wohnsitz in Marburg.

Zu seinem Studienort ist er zusammen mit seiner Frau Marianne zurückgekehrt, nachdem sie die Apotheke an der Post im Februar 2016 an ihren Sohn, den Apotheker Johannes Sitterberg, und dessen Frau, die Apothekerin Dr. Petra Sitterberg übergeben haben.

Hans - Georg Sitterberg wurde am 24. Januar 1949 als Sohn eines Kaufmanns in Ankum (Niedersachsen) geboren. Offensichtlich hatte er klare Vorstellungen von seinem Berufsziel. Denn nach dem Abitur begann er eine Berufslaufbahn als Praktikant in Osnabrück. Dies gehörte damals zur Ausbildung des von ihm angestrebten Berufs. Das Studium der Pharmazie in Marburg mit Approbation 1972 schloss sich an. Beim Studium lernte er seine ebenfalls als Apothekerin approbierte Frau Marianne kennen.

1990 nach Hardheim gezogen

Sitterbergs zogen nach dem Studium 1973 nach Heilbronn und traten dort ihre erste Stelle an. Hans-Georg Sitterberg machte sich selbstständig, indem er eine Apotheke pachtete und diese von 1974 bis 1990 führte. Dort wurden auch die beiden Kinder Stephanie und Johannes geboren. Im Jahr 1990 verlegte Familie Sitterberg ihren Wohnsitz nach Hardheim, wo sie die zuvor vom Apothekerehepaar Fräntz geführte Apotheke an der Post übernahmen.

Der Lebensinhalt der Familie waren der Fortbestand und die Weiterentwicklung ihrer Apotheke. Die vielfältigen Aktionen und Vorträge in und außerhalb ihrer Geschäftsräume hatten nicht nur den Zweck, die Apotheke attraktiv zu machen, sondern sie sollten auch ein Dankeschön an die Kunden sein, die ein wirtschaftliches Aufkommen ermöglichten. Mit der Übernahme der Apotheke durch Familie Sitterberg kam eine neue Technologie im Apothekenbetrieb zum Einsatz: die computergestützte Warenwirtschaft. Daher wurde die Apotheke 1991 teilweise umgebaut und die Offizin erneuert.

In der Bevölkerung wurde die Familie gut aufgenommen, und so wurden Sitterbergs auch sehr schnell in das gesellschaftliche Leben der Gemeinde integriert. Sowohl Hans-Georg als auch Marianne Sitterberg wurden Mitglied in verschiedenen Vereinen.

Der Jubilar engagierte sich recht früh im Naturschutzbund, war dort aktiv und auch als Kassenprüfer tätig. Ebenso im BdS als Mitglied und stellvertretender Vorsitzender. Über 15 Jahre gehörte der Jubilar dem Pfarrgemeinde- und Stiftungsrat der katholischen Pfarrgemeinde an und war zudem als „Mann der ersten Stunde“ im Vorstand des Freundes- und Förderkreises „Unser Krankenhaus“ bis 2017 aktiv.

Bei seinen Aufenthalten in Hardheim besucht er auch heute noch gerne dem Skatclub „Blaue Büchse“. Denn Sitterbergs arbeiten vertretungsweise weiterhin in der Apotheke in Hardheim mit und treffen sich in der Erftalgemeinde regelmäßig mit Freunden.

Zudem ist es für den Jubilar wichtig, weiterhin Zeit zu haben für den Garten, das Wandern mit Freunden, das Joggen und für die Nutzung kultureller Angebote in Marburg sowie für die eine oder andere Reise.

Zum 70. Geburtstag am heutigen Donnerstag wünschen dem Jubilar auch die Fränkischen Nachrichten alles Gute. Z

