Im Glauben gefestigt weiter durchs Leben

Hardheim/Höpfingen.Die Konfirmation ist in der evangelischen Kirche ein großer Schritt im Leben junger Protestanten. Mitsamt der einjährigen Vorbereitungszeit hat sie zum Ziel, dass die Konfirmanden gefestigt im Glauben den Weg aus der Kindheit ins Erwachsenenalter gehen. Stellvertretend für die Konformationen, die nun wieder im Verbreitungsgebiet der Fränkischen Nachrichten stattfinden, steht dieses Bild von der Konfirmation am Sonntag in der evangelischen Kirchengemeinde Hardheim-Höpfingen. Am Mittwoch, 8. Mai, findet um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Hardheim der Anmeldeabend für die Konfirmation 2020 statt. Willkommen sind dazu alle Jugendlichen, die im Laufe des nächsten Schuljahres 14 Jahre als werden bzw. die 8. Schulklasse besuchen. Bild: Michael Weller

