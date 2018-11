Im Hardheimer Erfapark geht es im Stillen voran

Hardheim.Auch wenn es zurzeit ruhig ist und man nach außen hin wenig hört, geht es mit dem Erfapark kontinuierlich weiter und voran. Noch sei nichts endgültig spruchreif, war vom Haupteigentümer, der Schoofs-Gruppe mit Sitz in Neu-Isenburg, zu erfahren, aber diverse Verhandlungen und Vertragsausarbeitungen laufen im Hintergrund auf Hochtouren.

Vor genau einem Jahr wurde der Sonderpreis-Baumarkt eingeweiht und damit ein erster wichtiger Schritt hin zur Erweiterung und Wiederbelebung des Hardheimer Einkaufszentrums getan.

Alle Aktivitäten im Hintergrund deuten darauf hin, dass der Erfapark ein attraktives Projekt mit Zukunft ist und die Schoofs-Immobilien GmbH in Frankfurt bereit ist, nicht nur den interessanten Standort zu erhalten, sondern auch wirklich sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, um diesen auszubauen. Das Einkaufszentrum mitten in bester Ortslage mit großer Mal ist ein interessanter, aber durch seine Lage und räumliche Begrenztheit auch schwierig weiter zu entwickelnder Standort. Deshalb braucht es Verhandlungsgeschick, Bedacht und vor allem viel Zeit und Ruhe, um das Objekt zukunftsfähig zu machen.

„Es geht nichts über Nacht“

„Es geht hier nichts über Nacht“, verdeutlichte Projektleiter Andreas van Ommen im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. „Aufgrund der vielen Eigentumsverhältnisse kann man den Erfapark nicht einfach schnell einmal verändern.“ Schließlich gehören der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) neun Eigentümer an, mit denen alle Schritte abzuklären und viele Einzelgespräche zu führen sind.

Aber die Verhandlungen sind schon weit vorangeschritten. Die Schoofs-Gruppe sei dabei, letzte vertragliche Angelegenheiten sowohl intern in der WEG als auch extern zu verhandeln, war von Van Ommen zu erfahren. Und zwar mit Interessenten aus Hardheim selbst als auch von auswärts. Alle vertraglichen Angelegenheiten sollen dieses Jahr, spätestens Anfang nächsten Jahres, beurkundet werden.“ Hinzu kommen Verhandlungen mit Behörden, der Gemeinde und dem Regierungspräsidium, da der bestehende Bebauungsplan entsprechend der Zukunftsvisionen und der geplanten Erweiterung des Erfaparks und seiner Gewerbeflächen geändert werden muss. Auch die Mietverträge sind zu aktualisieren.

Eine neue Planung des Parkbereiches kommt hinzu: „Wir wollen die große Parkplatzfläche nutzen und mit einem Ankermieter aus dem Lebensmittelbereich belegen. Zu diesem Zweck haben wir bereits den alten, zur Zeit leerstehenden Edeka-Markt an der Würzburger Straße erworben sowie auch die angrenzenden Gebäude. Die Neustrukturierung des Parkplatzes mit einem namhaften Ankermieter wird die Leerstandsrate innerhalb des Erfaparkes weiter reduzieren. Schließlich haben wir noch etwa 1500 Quadratmeter Fläche hier zu vermieten“, so Projektleiter Van Ommen gegenüber den FN.

