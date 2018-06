Im Jahr 2018 erscheint der Gedichtband Hans Scheibel

Anzeige

Hardheim.Trotz einer nach ihm benannten Straße in Hardheim für die meisten Bürger Hans Scheibel ein Unbekannter. Am ehesten bekannt ist eine Holzplastik im Foyer des Hardheimer Schlosses mit dem Titel „Mutter empfängt ihren heimkehrenden Sohn“. Außerdem dürfte gerade den älteren Mitbürgern das Hardheimer Heimatlied „Hardheim, mein Hardheim, wie bist Du so schön“ noch in Erinnerung sein. Generationen von Schülern haben es in der Schule gelernt und gesungen, ja es wurde gar auf Schallplatten gepresst.

Doch welche Verbindung gibt es von diesem Dozenten, Bildhauer, Restaurator, Dichter und Komponisten zu Hardheim? Was veranlasste ihn zum Schreiben des Heimatliedes?

Hans Scheibel, 1884 in Mutterstadt geboren, heiratete 1907 die Hardheimerin Maria Hilda Fischer. Alle seine drei Kinder sind in Hardheim geboren worden. Das Multitalent Scheibel, das nicht nur in Hamburg, Berlin, Freiburg, Büdingen, Offenburg und anderen Städten, ganz besonders aber in Darmstadt beachtliche Monumente schuf, war in jungen Jahren auch im Steinbruch der Firma Hohmann auf dem Wurmberg tätig, wo er als freischaffender Künstler mehrere Kunstwerke schuf. Als langjährigem Dozenten an der Kunstschule in Darmstadt wurde er dort zum Ehrenbürger ernannt und verstarb am 28. Mai 1963 im Alter von 79 Jahren.