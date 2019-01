In der Drogerie den Grundstein gelegt

Heute vor 66 Jahren wurde die FG „Hordemer Wölf“ gegründet. Ein Rückblick auf bedeutende, bereits verstorbene Persönlichkeiten, welche den Verein geprägt haben.

Hardheim. Auf den Tag genau 66 Jahre alt wird am heutigen Samstag die FG „Hordemer Wölf“. Damals im Januar 1953 war die Zeit reif für die Gründung einer Fastnachtsgesellschaft in Hardheim. Unter dem Motto „Es wird was g´macht“ wurde eine Vereinsvertreterversammlung mit anderen Hardheimer Fastnachtsbegeisterten im Deutschen Hof einberufen. 24 Anwesende bildeten einen Gründungsausschuss und beauftragten Heinz Bernhard, Oskar Großkinsky und Josef Grininger als kommissarischen Vorstand mit der Erledigung der Formalitäten der neu zu gründenden Fastnachtsgesellschaft. Ziel des Vereins war die Wahrung und Pflege des überlieferten närrischen Fastnachtsbrauchtums sowie eine organisierte Fastnacht.

Mit der Freiheit des Narren hat die FG seit 66 Jahren all das in der Bütt, im Umzug und im Wolfsecho, das 1954 erstmals erschien, glossiert, was in Hardheim geschah. In dieser langen Zeit hat die Fastnacht in Hardheim eine Vielzahl von Persönlichkeiten hervor gebracht, die mit ihrem Wirken den Grundstein dafür legten, dass die organisierte Narretei heute nicht mehr aus dem Wolfsheim wegzudenken ist. Unzählige Aktive vor oder hinter der Bühne haben die „Hordemer Wölf“ groß gemacht, an einige von ihnen soll im folgenden Beitrag erinnert werden.

Die Gründerväter

Heinz Bernhard, einer der Gründerväter der FG „Hordemer Wölf“, führte in der Walldürner Straße 32 die Drogerie „Zum Erftal“. Lange vor der Vereinsgründung 1953 entsprang von hier aus der Zündfunke der organisierten „Hordemer Fastnacht“. Von der Drogerie aus wurden Umzüge organisiert und die Straßenfastnacht in Gang gebracht. Das Geschäft rückte in den Fastnachtstagen immer etwas in den Hintergrund. Andere Hardheimer Urfastnachter, wie Oskar Großkinsky und Josef Grieninger, besetzten aushilfsweise das kleine Büro der Drogerie in der Fastnachtszeit. Bürgermeister Kurt Schmider, ein guter Freund von Heinz Bernhard, durfte bei den fastnachtlichen Treffen in der „Narrendrogerie“ nicht fehlen. Dort entstand die Idee der Vereinsgründung. Als erster Präsident und Vorsitzender des Vereins und Präsident des Narrenrings Main-Neckar hat Heinz Bernhard die „Hordemer Fastnacht“ wortgewaltig vertreten und sie nachhaltig geprägt. Zu Recht wurde er deshalb zum Ehrenpräsidenten der FG ernannt. Geehrt wurde er für seine Verdienste um die Narretei in Wolfsheim als bisher einziger Fastnachter der FG „Hordemer Wölf“ mit der höchsten Auszeichnung, die ein Karnevalist in Deutschland erhalten kann: mit dem Verdienstorden des Bundes Deutscher Karneval in Gold mit Brillanten.

Oskar Großkinsky war neben Heinz Bernhard Impulsgeber bei der Gründung der FG. Die Tradition der organisierten Fastnacht in Hardheim prägte auch er nachhaltig als Protokollant und Büttenredner der Extraklasse, weswegen auch er zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Mit Spannung erwartete das Publikum alljährlich sein Protokoll „Horde bleibt Horde“. Aus der Feder von Oskar Großkinsky stammen der traditionelle Prolog des Ritterpaares und der Prolog des Vizepräsidenten „Elfter Elfter Elf Uhr Elf“, der noch heute fester Bestandteil einer jeden Fastnachtseröffnung ist. Außerdem hat er das Wappen des Vereins kreiert und über lange Zeit die heiß begehrten Jahresorden des Vereins entworfen. Auch bei der Gründung der Höpfinger Fastnachtsgesellschaft im Jahr 1970 stand er Pate, denn das Wappen der Schnapsbrenner wurde ebenfalls von Oskar Groskinsky erstellt.

Ludwig Herberich ist als echtes Original in die Annalen der FG eingegangen. Bei der Gründung der FG wurde eine Erstürmung des Rathauses inszeniert, bei der der damalige Bürgermeister Kurt Schmider symbolisch den Schlüssel an den Präsidenten der FG übergab. Als Schlüsselträger trug Ludwig Herberich den Schlüssel zur Residenz des Ritterpaares, dem Hardheimer Schloss, und zum Öffnen der Herzen der Narren voran.

Andreas Pitz war von 1977 an Vorsitzender der „Hordemer Wölf“ und führte den Verein bis 1984 Zuvor war er unter anderem als stellvertretender Vorsitzender und Vizepräsident des Vereins aktiv. Für seine großen Verdienste um die „Hordemer Fastnacht“ wurde er anlässlich des 44-jährigen Bestehens des Vereins im Jahr 1997 zum Ehrenmitglied der FG ernannt. Sein kreatives Talent, das er als Bildhauermeister mitbrachte, war die Grundlage dafür, dass er über viele Jahre lang die Jahresorden der „Hordemer Wölf“ mit viel Humor und Hintersinn kreierte.

Richard Fuchs war der dritte Präsident der FG „Hordemer Wölf“, der dieses Amt von 1977 bis 1985 begleitete. Wie so viele Bürger der Gemeinde kam auch er durch die Bundeswehr nach Hardheim. Von seinem Mentor und väterlichen Freund Oskar Großkinsky übernahm er in den achtziger Jahren das Chefamt des Protokollanten. Gespannt spitzte das Publikum die Ohren, wenn er als „der Wolfsheimer“ die Bütt betrat. Seine Brillanz als Büttenredner war es, die ihn später über insgesamt neun Jahre zum festen Bestandteil der Fernsehsitzung Fastnacht in Franken in Veitshöchheim werden ließ. Als Vorsitzender des Jugendausschusses des Narrenrings Main-Neckar vertrat auch er die Farben Hardheims überregional. Er hob die Jugendsitzung des Verbandes aus der Taufe, die in diesem Jahr zum zweiten Mal nach 1997 in Hardheim stattfindet.

Sepp Hans war von 1979 bis 1984 Vizepräsident der FG. Sein musikalisches und humoristisches Bühnentalent führte zu wahren Lachsalven. Noch heute unvergessen sind seine Büttenauftritte als Masseur, als Eiermann, als Sprachforscher oder sein Vortrag über den „Hordemer Namenstag“. Zusammen mit Joachim Egenberger war er als Gesangsduo „Elvetritsche“ auf den Bühnen des Narrenrings unterwegs.

Gerald Katzenmaier war über viele Jahre der Umzugsleiter der FG. Um sich während seines Studiums in Frankfurt ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen, half er bei einer Frankfurter Fastnachtsgesellschaft beim Wagenbau. Diese Beziehung nutzte er später zum Wohle der „Hordemer Wölf“, denn in Frankfurt standen zur damaligen Zeit bereits Mittel für den Wagenbau zur Verfügung, von denen man im Erftal nur träumen konnte. So war es Gerald Katzenmaier, der durch seine Verbindungen organisierte, dass am Rosenmontag – einen Tag nach dem Frankfurter Fastnachtsumzug – eine Truppe aus Hardheim nach Frankfurt reiste und viele der Bauten, Aufbauten und Schwellköpfe ins Erftal brachte und den „Hordemer Wölf“ die Nutzung für eigene Zwecke ermöglichte.

Alois Göbes, stellvertretender Vorsitzender der „Hordemer Wölf“ von 1977 bis 1985 und langjähriger Beisitzer im Vorstand, war ein Narr, der nicht das Rampenlicht der Bühne suchte. Dennoch hat er sich um den Verein bleibende Verdienste erworben, so dass auch er im Rahmen des 44-jährigen Bestehens im Jahr 1997 zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Nicht nur aufgrund seiner unbestrittenen Fähigkeiten als Meister im Umgang mit Nadel und Faden war er für den Verein eine tragende Säule. Auch beim Wagenbau und in vielen anderen Bereichen hat er bereitwillig mit angepackt und die „Hordemer Fastnacht“ vielfältig unterstützt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019