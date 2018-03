In die Heimatgeschichte eingetaucht

Anzeige

Unbekannt war den meisten Wanderern das Ereignis, das sich am 19. November 1911 zutrug: Auf dem Heimweg von der Bahnkantine (die Eisenbahnstrecke nach Hardheim wurde gerade gebaut) muss der ledige Steinhauer Wilhelm Geiger in der Dunkelheit gestürzt sein. Sein Leichnam wurde am Fuße der Bahnböschung von einem Aufseher gefunden.

Es rankten sich seinerzeit einige Vermutungen, denn der Verunglückte soll während einer Gewerkschaftsversammlung mit anderen Arbeitern bei einem Messerangriff auf den seinerzeitigen Höpfinger Pfarrer Künzler beteiligt gewesen sein. Kameraden Geigers hatten ein Kreuz an der Unfallstelle in einen Stein meiseln lassen, das aber heute nicht mehr sichtbar sei.

Die nächsten Informationen galten der Jobstkapelle aus dem 14. Jahrhundert, die seinerzeit am Weg (abseits der heutigen Straße) von der Wohlfahrtsmühle nach Dornberg stand. Keinerlei Spuren deuten auf diese Kapelle hin, die insbesondere den Gläubigen aus der Wohlfahrts- sowie Lindenmühle sowie vom Hofgut Breitenau als Ort der Frömmigkeit noch 1633 diente, wie alte Rechnungen und Verträge zwischen dem Würzburger Bischof und dem Hardheimer Pfarrer belegen. Es sei nicht bekannt, so Berberich, weshalb sie aufgegeben wurde. Teile dieses Sakralbaus seien in Karlstadt am Main aufgetaucht.

Den Anstieg an das Kaplanskreuz im Wald oberhalb der Wohlfahrtsmühle ersparte sich die Gruppe und begnügte sich mit Berberichs Bericht. An dem steilen ehemaligen Hauptweg von Dornberg nach Hardheim wurde in 1732 ein Kreuz zur Erinnerung an den tödlichen Angriff auf den damaligen Kaplan aus Hardheim errichtet. Dieser wurde 1712 nach seiner Messe in Dornberg auf dem Heimweg überfallen, ausgeraubt und durch Messerstiche schwer verwundet. Mit seiner Mütze versuchte er, die Blutungen zu stoppen, verstarb aber trotzdem in der Wertheimer Straße beim ehemaligen Kaufhaus Kieser. Bei den jeweiligen Blutlachen im Wald oberhalb der Wohlfahrtsmühle, am Alten Talweg und in der Wertheimer Straße wurden zwischen 1712 und 1734 Bildstöcke errichtet. Den Rückweg am „Leibleindenkmal“ am Fußpfad unterhalb der Miltenberger Straße beging man im stillen Gedenken an den getöteten Kaplan.

Den Abschluss der Wanderung bildete eine Einkehr im alten Kindergarten bei einem Vesper, wo sich der Vorsitzende der IG, Manfred Böhrer, beim Wanderführer Kurt Saffri und dem Denkmalführer Helmut Berberich für die interessanten Informationen während der rund zweistündigen Wanderung bedankte. hs

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.02.2018