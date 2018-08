„In Hardheim fühl’ ich mich einfach wohl“

Anzeige

Beruflich war Rudi Gärtner zu diesem Zeitpunkt als Obstfahrer für die damalige Edeka-Vertriebsgesellschaft Tauberbischofsheim (ekz) in der Region unterwegs und belieferte zahlreiche Kleinhändler, ehe sich eine weitere berufliche Tätigkeit als Außendienstmitarbeiter einer Versicherung anschloss. In dieser Stellung war er bis zum Ruhestand tätig.

Zwischendurch fand er immer wieder Zeit für seine Hobbys und Aktivitäten, in deren Zentrum seit Jahrzehnten die Kolpingsfamilie steht: Seitdem er am 21. März 1987 zum Vorsitzenden gewählt wurde, schenkte er dem 1890 gegründeten Traditionsverein frischen Wind. So gehen der unvergessene Nordbadische Kolpingtag im Sommer 1990 mit Feier des 100-jährigen Vereinsbestehens, zahlreiche Stiftungsfeste mit unterschiedlichen Programmen und vor allem die Laiendarstellergruppe auf seine Initiative zurück.

Zusammen mit Wolfgang Daehre und Wolfgang Künzig war er zudem als Leierkastenmann unterwegs und sammelte Geld für mildtätige Zwecke.

Mit der allseits bekannten „Kolping-Pommesbude“ und dem seit 2000 jährlich präsentierten Josefsmarkt-Spektakulum – das heuer erstmals witterungsbedingt in die Erftalhalle verlegt werden musste – tragen auch zwei feste Bestandteile der Hardheimer Märkte die Handschrift des Jubilars.

Im April 2017 übergab er das Amt an seine Nachfolger Alexandre Ost, Christina Wildermuth und Adrian Brosch, bringt sich aber nach wie vor als Beisitzer aktiv in den Vorstand mit ein und wurde im Januar 2018 zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Seitdem krönt auch die Münsterturm-Ehrennadel als höchste Auszeichnung des Kolping-Diözesanverbands Freiburg seine Ehrenamtslaufbahn.

Weitere Hobbys des immer freundlichen Jubilars sind vor allem sein Interesse an der Kultur der Indianer, die er gern in Führungen und Vorstellungen an die Kinder weitergibt, sowie handwerkliche Tätigkeiten aller Art und das Trike- und Motorradfahren.

Auch für einen gemütlichen Plausch und einen guten Witz ist der vierfache Großvater selbstverständlich immer zu haben. Das beweist auch sein Engagement für die Fastnacht: Bis zur Auflösung des Altenwerks St. Alban stand er neben Joachim Egenberger bei der Seniorenfastnacht in der Bütt; nach wie vor nimmt er mit der Kolping-Fußgruppe jährlich am Hardheimer Umzug teil.

Seine enge Verbundenheit mit Hardheim bringt er eindeutig auf den Punkt: „Hardheim ist meine Heimat und mein Geburtsort – hier fühl’ ich mich einfach wohl“, sagt er und betont, dass der allgemein bekannte Slogan „Hardheim gefällt mir...“ in seinen Augen mehr als passend sei.

