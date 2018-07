Indianern und Cowboys auf der Spur

Anzeige

Schweinberg.Ein sommerliches Ausflugsziel bietet auch in diesem Jahr Familie Christoph Mohr in Schweinberg. Direkt neben ihrem Hof am „Winterberg“ hat sie wieder ein Maislabyrinth angelegt mit beachtlichen knapp 30 000 Quadratmeter Grundfläche. In diesem sind neun verschiedene Stationen versteckt, die es zu finden und anzulaufen gilt.

Gelingt dies, so ergibt sich daraus zum Schluss ein Lösungswort. Dabei gibt es wieder Preise zu gewinnen.

Eröffnet wird das Maislabyrinth am 4. August. Bis einschließlich Sonntag, 16. September besteht dann an jedem Samstag und Sonntag von 10 bis 19.30 Uhr sowie nach Absprache auch unter der Woche (Telefon 06283/8529), seine Erkundungstour in dem Labyrinth zu starten.