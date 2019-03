Interessanter Blick in die Geschichte des Weltmarktführers

Hardheim.Eine stattliche Anzahl Interessierter fand sich zur BdS-Erlebnistour am Josefsmarkt vor dem Firmengelände der Maschinenfabrik Gustav Eirich ein. Bei herrlichem Frühlingswetter begrüßte BdS-Vorsitzender Elmar Günther neben den Teilnehmern am Rundgang vor allem Seniorchef Paul Eirich sowie Helmut Berberich, der die Tour vorbereitet hatte und führte. Berberich bedankte sich bei Paul Eirich für die Bereitschaft, die Führung auf dem Firmengelände zu ermöglichen.

Die Ausführungen von Helmut Berberich galten zuerst dem Firmengründer Gustav Eirich. Dessen Familienname komme nach der Namensforschung von Pfarrer Nied (Gerichtstetten) von „Schwertführer“. „Heute würde man sagen, dass die Schwertführer eine Art Bodygards von Kaiser, Königen und Fürsten waren“, so Berberich, der die Geschichte der Firma Eirich bis 1900 in einem kurzen Abriss darstellte. Der in 1833 geborene Gustav Eirich war das jüngste Kind aus der ersten Ehe von Matthäus Eirich. In 1863 heiratete er Maria Rosa geb. Erbacher und gründete auch seine Firma.

In 1863 baute er auch seine erste Werkstatt im Hausgarten beim einstöckigen Wohnhaus im hinteren „Hofacker“. Weil aber jede mechanische Antriebskraft fehlte, traf er in 1869 mit Max Beuchert, dem damaligen Besitzer der Mehl-, Öl- und Sägemühle an der Erfa (Miltenberger Straße) ein Abkommen, konnte dort ein Mühlenrad benutzen und damit die ersten zwei Drehbänke mittels Transmission nutzen. Der Nachteil aber sei gewesen, so Berberich, dass Gustav Eirich nun drei Werkstätten besaß, die mehr als einen Kilometer auseinander lagen. Denn in 1873 hatte er eine Werkstatt am Hoffenbach, im Bereich der heutigen „Eirichsiedlung“ gebaut.

Weil aber diese Werkstatt schnell zu klein wurde, kaufte er in 1883 die Mittelmühle an der Erfa. Mit der Wasserkraft erweiterte Eirich sein Unternehmen kontinuierlich weiter, und fügte ihm in 1885 als zweites Standbein ein Sägewerk hinzu, das bis in die 1960er Jahre in Betrieb blieb. Ab 1900 führten seine Söhne Josef und Ludwig die Firma weiter und in 1903 wurde die erste Mischmaschine gebaut und ab 1904 wurde elektrischer Strom erzeugt. Schließlich wurde ab 1905 die Gemeinde Hardheim als die erste Kommune im Landkreis mit elektrischer Energie versorgt. Auf dem von Hippler erworbenen Grundstück befindet sich noch heute ein Brauereikeller von Schweitzer (ehemaliges Gasthaus Frankeneck) aus dem Jahre 1822. Dem Schweitzer folgten Erbacher und Gramlich nach.

2006 kaufte das Unternehmen Maschinenfabrik Eirich, das in ihrer Branche zu einem Weltmarktführer wurde, das Betriebsgelände der Firma op te Roodt, die ursprüngliche „Fränkische Nährmittelfabrik“ oberhalb der Bahnlinie. Das Gebäude wurde ursprünglich als Ziegelei genutzt, später im Ersten Weltkrieg wurden aber getrocknete Früchte und Gemüsesorten als „Nährmittel“ für die Frontsoldaten hergestellt und per Bahn verfrachtet. Nach dem Kriege wurden Getreideprodukte wie Nudeln und Grünkern hergestellt. In der Folge wechselte das Anwesen mehrfach den Besitzer, ehe die Maschinenfabrik Gustav Eirich es 2006 für ein Dienstleistungs- und Verwaltungszentrum erwarb und einrichtete.

Mit dem Besuch des Betriebsmuseums „Mixeum“ endete der Rundgang mit einem gemütlichen Beisammensein beim Gesangverein Liederkranz im ehemaligen „Kindergarten“ am Schlossplatz. hs

