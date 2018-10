Ja zu Resolution gegen Abschiebungen

Miltenberg.Gegen eine Stimme hat der Miltenberger Kreistag am Donnerstag auf Antrag der FDP-Fraktion eine Resolution beschlossen, wonach abgelehnte Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Flüchtlinge nicht abgeschoben werden sollen, wenn diese sich in Ausbildung oder in Beschäftigung befinden und sich erfolgreich integrieren.

Wie bereits im Kreisausschuss, der den Beschluss einstimmig empfohlen hatte, entspann sich auch im Kreistag eine Debatte. Mehrheitlich signalisierten die Kreisräte Zustimmung zum Antrag. Die verhinderte Abschiebung des genannten Personenkreises gebe den Betroffenen eine mittel- und langfristige Perspektive, hieß es. Auch helfe man damit Arbeitgebern, dringend benötigte Arbeitskräfte zu sichern. „Wir haben viele Flüchtlinge, die den Landkreis bereichern“, so Kreisrat Dr. Heinz Linduschka in der Begründung des Antrags.

Es sei wichtig, dass die „große Politik“ die Gedanken an der Basis kennt, lautete ein Argument für den Antrag. Da der Landkreis für Abschiebungen und Anerkennungen nicht zuständig sei, sei der Antrag abzulehnen, lautete ein Gegenargument. Der Kreistag habe immer wieder in besonderen Situationen Resolutionen verfasst, stellte Landrat Jens Marco Scherf fest, allerdings müsse jede Resolution sorgfältig abgewogen werden und es müsse sich um wichtige Anliegen handeln. Solche Resolutionen würden im Kreistag nicht inflationär betrieben, gab ihm eine Kreisrätin Recht.

Kreisrat Michael Berninger lenkte den Blick auf die sprachliche Integration. Er forderte den Landkreis dazu auf, die sprachliche Integration zu unterstützen und alle mit Bildung und Sprache befassten Akteure in einem Arbeitskreis unter Leitung des Schulamts zusammenzubringen und die Situation zu besprechen. Dieser Vorschlag wurde vom Landrat mit der Zusicherung aufgenommen, einen runden Tisch zum Thema sprachliche Integration zu organisieren. Zu Beginn der Sitzung hatte das Gremium mit 30:21 Stimmen einen Antrag der CSU-Fraktion abgelehnt, den Tagesordnungspunkt wegen fehlender Zuständigkeit des Landkreises für Abschiebungen von der Tagesordnung zu nehmen.

Als eines von 15 Landratsämtern in Bayern wurde der Landkreis Miltenberg als Teilnehmer eines Pilotprojekts „Digitale Baugenehmigungsverfahren“ ausgewählt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.10.2018