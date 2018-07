Je besser der Abschluss, desto besser die Zukunftschancen“

Anzeige

Realschulrektor Harald Mayer war der Überzeugung, dass dem seit vier Jahren bestehenden Schulverbund eine gemeinsame Abschlussfeier gut anstehe. Der Schulabschluss eröffne neue Perspektiven. „Je besser der Abschluss, desto besser die Chancen und Zukunftsaussichten im Beruf, aber auch im privaten Bereich“.

Freiheitsrechte nutzen

Zu sprechen kam er dann auf das Grundgesetz und die dort eingeräumten Freiheitsrechte mit der damit verbundenen Möglichkeit der Entfaltung der persönlichen Freiheit. Verpönt sein müsse auf jeden Fall das Recht des Stärkeren. Es gelte vielmehr zu lernen, mit Konflikten umzugehen und gewaltfrei zu Lösungen zu kommen, wie dies an der Schule durch den Einsatz von Streitschlichter in der Praxis mit Erfolg getrieben werde.

Dass sich auch nach der Hauptschule das Bemühen um weitere Qualifizierung lohne, berichtete der Realschulrektor aus eigener Erfahrung. Er bedankte sich bei allen Betrieben, Ämtern und Einrichtungen für die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen und sagte auch seinen Kollegen Dank für das von ihnen erbrachte Engagement und für ihre Bereitschaft, die Anregungen zur Qualitätsentwicklung anzunehmen und umzusetzen. In Sachen „Qualitätsverbesserung und -messung“ kündigte der Rektor für das neue Schuljahr ein bedeutsames Projekt an. Nach der Empfehlung an die Entlassschüler „Wenn ihr glaubt, euch einmischen zu müssen, tut es“ gratulierte er ihnen zu den bestandenen Prüfungen. Er gab ihnen zudem gute Wünsche für die weitere erfolgreiche schulische oder berufliche und auch private Zukunft mit auf den weiteren Lebensweg. Diesen schlossen sich auch die weiteren Sprecher wie Bürgermeister Volker Rohm für die gesamte Gemeinde, Pfarrer Andreas Rapp und Elternvertreterin Knüttel an.

Rohm verwies auf das, was als Grundlage für das weitere Leben von Bedeutung ist. Nun gelte es, für neue Chancen und die Begegnung mit Menschen offen zu sein und auch Selbstbewusstsein zu zeigen. Andererseits aber auch im Bedarfsfall Hilfe zu erbitten und vor allem für Neues aufgeschlossen zu sein. Die Rede war von gigantischen Chancen, die sich den jungen Menschen in der Welt eröffnen. Bei den Entscheidungen müssten jedoch Argumente über Gewalt stehen. Die als richtig erkannte Meinung anderer empfahl Rohm anzunehmen und ebenso die Bereitschaft, dem anderen nach Streit wieder die Hand zu reichen.

Pfarrer Andreas Rapp griff seine im Gottesdienst geäußerten Betrachtungen unter den Aspekten „Abschied, Aufbruch und Neubeginn nochmals auf.

Elternvertreterin Melanie Knüttel riet in ihren vergnüglich formulierten Betrachtungen, mit Hoffnung und Zuversicht ins weitere Leben zu gehen.

Viele schöne Erinnerungen

Als Sprecher der Abschlussklassen warteten Hanna Hock und Sabrina Eisenhauer sowie Enrico Bachmann mit einem Rückblick auf ihre Jahre in den einzelnen Klassen der Realschule auf , brachten in Verbindung damit mancherlei Erlebnisse und vor allem schönen Ereignisse in Erinnerung. Sie hätten gelernt, Toleranz zu zeigen.

Dank galt allen, die sie auf ihrem bisherigen Lebens- und Schulweg begleitet haben. Als Schülersprecher hielt Johannes Bartholomä Rückblick auf die Aktivität der SMV und auf die von dieser organisierten Veranstaltungen. Zudem erinnerte er an die Berufung von Enrico Bachmann in den Landesschülerbeirat. Den anschließenden Stehempfang hatten Eltern und Schüler der Klassen 8 der Hauptschule und der 9a/9b der Realschule vorbereitet. Z

