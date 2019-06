Jede Menge Spaß im „Space-Camp“

Hardheim.Das Pfingstzeltlager der Deutschen Wanderjugend im Odenwaldklub war von Anfang an etwas Besonderes: Zum ersten Mal wurden die Zelte der 200 Teilnehmer aus den Ortsgruppen Dieburg, Eppertshausen, Groß-Umstadt, Hardheim, Heddesheim, Höchst und Reichelsheim mitten in einem Solarpark bei Arnstein auf dem Jugendzeltplatz Gut Erlasee aufgeschlagen. Aufgrund der Lage zwischen 1464 Solarmodulen fand das Zeltlager unter dem Motto „Space-Camp“ statt.

Ins Schwitzen gekommen

Am Anreisetag kamen die Teilnehmer beim Zeltaufbau noch ins Schwitzen. Dies änderte sich abends schlagartig, als heftige Windböen über den Platz fegten und an vielen Stellen die Zelte mit zusätzlichen Heringen gesichert werden mussten. Der darauffolgende Regen verhinderte einen ersten Abend am Lagerfeuer, doch die vielen erleuchteten Zelte, aus welchen Gespräche, Gesang und Gelächter zu hören waren, hatten auch einen besonderen Charme.

Der Samstag entschädigte mit strahlend blauem Himmel und Sonnenschein für das mäßige Wetter am Vortag. Die Ortsgruppen waren aufgefordert, über den Tag eine Fotostory zum Thema „Space-Camp“ auszuarbeiten, welche am Abend vorgestellt werden sollte. Zudem konnten nach dem Mittagessen Raketen, Schlüsselanhänger, Traumfänger, Armbänder und vieles mehr gebastelt werden.

Lagerfeuer und Nachtwanderung

Am Abend folgte auf die Präsentationen ein Unnützes-Wissen-Quiz, in welchem unter anderem geklärt wurde, was ein Schokofruchtzwerg ist, wie viele Zelte auf dem Platz stehen und wie viele Wassertropfen auf einen Teelöffel passen. Anschließend stieg die fast schon traditionelle Cocktailparty. Während danach viele am Lagerfeuer saßen, machte sich ein großer Pulk aus Kindern und Erwachsenen auf, um an einer Nachtwanderung teilzunehmen.

Der Sonntag bildete mit der Lagerolympiade wieder den Höhepunkt des Zeltlagers. An elf Spielstationen ging es für die Gruppen darum, mit möglichst viel Spaß möglichst viele Punkte zu sammeln.

Nach der Ehrung der erfolgreichen Olympioniken fand der Sonntag mit dem Lagerzirkus seinen krönenden Abschluss. Egal ob das „Space-Taxi“ abhob, der Unterschied zwischen Männern und Frauen beim Duschen erklärt wurde, Aliens Rock ‘n’ Roll tanzten oder das halbe Lager spontan die Robbe machte: Alle Beiträge wurden mit viel Applaus bedacht.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019