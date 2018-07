„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“

Anzeige

Hardheim/Höpfingen.Mit „Gschichtli un Gedichtli“ führt Stefan Müller-Ruppert am Freitag, 21. September, die Besucher auf seine bekannt nachdenklich, humorige Weise in den Prozess ein, der Menschen erfasst, wenn eine Lebensphase in die nächste übergeht. Um 19 Uhr beginnt der Abend in der Erftalhalle, zu dem die beiden Kirchen in Hardheim einladen.

Neues Projekt der Seelsorgeeinheit

Müller-Ruppert hat dieses Programm, auf Anfrage des „Arbeitskreises Jubiläen“ des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen neu zusammengestellt und bringt es im September erstmals zu Gehör. Besonders ist auch, dass an diesem Abend nicht alle Besucher Eintritt bezahlen werden: Gemeindemitglieder aus dem Bereich der Seelsorgeeinheitm, die bis Ende des Jahres 2018 das 65. Lebensjahr erreicht haben, wurden im Vorfeld eingeladen und hatten das Vorrecht, sich schon vor dem Vorverkauf einen Sitzplatz zu sichern.

Ab sofort besteht für die Öffentlichkeit die Möglichkeit, in den katholischen Pfarrbüros in Hardheim und Höpfingen, sowie bei den Firmen Maring in Hardheim und Schaborak in Höpfingen Karten zu erwerben.