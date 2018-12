Johannes Pickenpack feierte 102. Geburtstag

Gerichtstetten.Johannes Pickenpack hat am Montag in Gerichtstetten seinen 102. Geburtstag gefeiert. Trotz schwindender Kräfte ließ er es sich nicht nehmen, unterstützt von Freunden und Helfern, seine Gäste zu begrüßen. Neben vielen liebgewordenen Freunden war auch Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach unter den Gratulanten. Er sprach Pickenpack im Namen aller Gerichtstetter Bürger und von Bürgermeister Volker Rohm die besten Wünsche aus. We

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018