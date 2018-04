Jubiläum für rüstige „Hundertjährige“

Anzeige

Massive Einschnitte

In den Folgejahren etablierte sich die Frauengemeinschaft als Treffpunkt für Frauen, um Probleme zu besprechen, auch um auf dem Land Zugang zu Bildung zu erhalten und Verantwortung für Gesellschaft und Kirche zu übernehmen. „Relativ früh gestalteten die Mitglieder bereits Gottesdienste mit oder beteiligten sich an Spendenaktionen für die Kirche“, schildert sie mit einem Blick auf die Chronik. Einen massiven Einschnitt erfuhr das bis dato rege Vereinsleben zwischen 1939 und 1945. Unter dem Regime der Nazis wurde die Arbeit der Frauengemeinschaften auf Zusammenkünfte in der Kirche beschränkt – eine Vereinsarbeit im eigentlichen Sinne war nicht möglich. Allerdings ging es bald wieder aufwärts. „In den 50er-Jahren erlebte die kfd Schweinberg große Erfolge, die sich auch in zahlreichen Neuaufnahmen äußerte“, betont Christiane Weihbrecht und holt vergilbte Zeitungsausschnitte, schwarz-weiße Fotos sowie maschinengeschriebene Jahresprogramme und Einladungen aus einem der zahlreichen Ordner. „Es gab schon tolle Angebote“, sagt sie und erinnert etwa an Faschingsfeiern in der Turnhalle mit Tanz, guter Laune und Auftritten der „LuVö“-Garden.

„Die Angebote wurden seinerzeit auch durchweg gut frequentiert, zumal es auf dem Land üblich war, die Angebote vor Ort zu nutzen“, erklärt sie und attestiert den Frauengemeinschaften darüber hinaus eine wichtige gesellschaftliche Bedeutung. „Speziell in Sachen Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Frau oder bezüglich des Frauenbilds der katholischen Kirche wäre ohne die kfd-Gruppen und den kfd-Diözesanverband einiges nicht so gelaufen!“

Aus den umfangreichen Protokollen und Niederschriften lässt sich zudem die Historie der Frauengemeinschaften recht gut erlesen: Als Präsides wirkten die jeweiligen Ortspfarrer Madeja, Bschirrer, Schäfer und Lang; aktuell fungiert Pfarrer Andreas Rapp als Präses. Den Vorsitz übernahm 1976 Maria Künzig. Als sie ihr Amt im April 1991 an Gerda Weidinger übergab, wurde sie zum Ehrenmitglied erhoben. 1992 folgte wiederum Waltraud Herbst als Vorsitzende, ehe bei der Generalversammlung am 25. Mai 1993 Bärbel Würzberger die Geschicke des Vereins übernahm. Sie führte die Frauengemeinschaft über zwei Jahrzehnte hinweg und setzte zahlreiche Akzente, bis 2013 der Vorstand zurücktrat. „Damals standen entweder die sofortige Auflösung oder eine einjährige Ruhephase zur Debatte“, erinnert sich Christiane Weihbrecht, die dem Verein 2004 beitrat und gemeinsam mit Inge Bauer, Silke Baumann, Barbara Herbst Tina Silberzahn den aktuellen Vorstand bildet.

Neue, moderne Inhalte

Seitdem setzt das junge Team auf ein reduziertes Jahresprogramm mit Fokus auf bewährte und neue Inhalte. Dabei fließen die Entwicklungen der Zeit in die Gestaltung des Kalenders mit ein. „Die früher so beliebten Vortragsveranstaltungen oder Bastelabende beispielsweise sind schon vor Jahren entfallen, weil das Interesse immer geringer wurde“, schildert Silke Baumann. Auch der Kaffeenachmittag findet nur noch alle zwei Jahre statt. Gut kommen die Kräuterwanderungen, die Likör- oder Kochabende sowie die Adventsfeiern an. „Es bereitet allen viel Freude, wenn dann verschiedene Generationen zusammen kommen.“ In der heutigen Zeit mit ihrer Reizüberflutung durch Fernsehen und Internet bietet die kfd gut besuchte Yoga- und Rückenfitkurse an. Dennoch sind Nachwuchssorgen nicht von der Hand zu weisen“, erklärt Silke Baumann und verweist auf die Mitgliederstruktur. „Während elf Frauen jünger als 45 Jahre sind, ist mehr als die Hälfte über 65. Der Vorstand ist zwar relativ jung, dafür liegt unser Durchschnittsalter bei aktuell 64 Jahren. Da wir alle berufstätig sind, ist es uns nicht möglich, auch gut frequentierte Angebote wie das Frauenfrühstück aufrecht zu erhalten“. In diesem Sinne läuft derzeit eine neue Werbeaktion für Mitglieder: Wer am Jubiläumstag beitritt, bekommt eine kleine Überraschung geschenkt. ad

