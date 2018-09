Jubiläum ist Anlass für ein Pfarrfest

Seit dreihundert Jahren schaut die St. Josefskapelle auf Hardheim und das liebliche Erfatal herunter. Am Sonntag wird dieses besondere Jubiläum gefeiert.

Hardheim. Mit einem Gottesdienst am Sonntag, 23. September. um 10.30 Uhr für Jung und Alt, umrahmt von der Musikkapelle Bretzingen und dem Chor „Rückenwind“, beginnt das Fest, das anlässlich des 300. Geburtstags der Josefskapelle gefeiert wird.

Bei gutem Wetter findet der Gottesdienst unterhalb der Josefskapelle auf der Wiese im Freien statt. Die Kinderkirche beginnt gemeinsam mit den „Großen“ und setzt ihren Gottesdienst in der Kapelle fort.

Festbetrieb herrscht anschließend auf dem Areal der Steinemühle. Besucher des Festes sollen die Parkfläche der Firma Eirich zum Parken nutzen und den Fußweg zur Josefskapelle über Steinemühle und Kreuzweg gehen. Ein Shuttlesevice fährt ab 10 Uhr vom Eirich-Gelände zum Gottesdienst an die Josefskapelle.

Gehbehinderte Besucher des Festes können am Parkplatz an der Josefskapelle aussteigen und für die Feier an der Steinemühle über den Doggenbrunnen zum Festplatz gefahren werden. Um die ungehinderte Zufahrt von Rettungsfahrzeugen gewährleisten zu können, besteht dort keine Parkmöglichkeit.

Das Motto „Lass uns lebendige Steine sein“ spiegelt sich über die gottesdienstliche Feier hinaus in der Kinderbetreuung und der Spielstraße der KjG an der Steinemühle wieder. Dort werden die Besucher auch verköstigt. Die Frauengemeinschaft sorgt für Kaffee und Kuchen.

Bis heute wird die Kapelle liebevoll von ehrenamtlichen Helfern geschmückt und gepflegt und ist ein Anlaufpunkt für Reisende, Spaziergänger und Wanderer. Die traditionellen Gottesdienste zu den Josefsfesten am 19. März. und 1.Mai sind stets gut besucht.

Der 300. Jahr-Feier der Kapelle geht als Auftaktveranstaltung am heutigen Freitag der neu kreierte „Abend für Menschen am Beginn einer neuen Lebensphase“ voraus. Stefan Müller-Ruppert lässt nicht nur die besonders eingeladenen 65-Jährigen, sondern ein breites, am Thema interessiertes Publikum an seinen Gedanken zu diesem Lebensabschnitt teilhaben. Auf Stellwänden stellen die evangelische und katholische Kirchengemeinden, ihre Angebote für die „Best-ager“ im Publikum dar.

Zahlreiche pfarrgemeindliche Jubiläen, Jahrestage und Festtage schließen sich dem Fest der Josefskapelle an, so dass der Pfarrgemeinderat beschlossen hat, das Jahr 2018 /2019 zum Jubiläumsjahr zu küren. „Lass uns lebendige Steine sein“, ist auch hier das Motto.

Einige der Mosaiksteinchen im Laufe des Jahres sind: Die Kinderbibelwoche vom 24. bis 27. Oktober. Ebenso steht das 170-jährige Bestehen der katholischen öffentlichen Bücherei an, „50 Jahre Orgel“ wird mit einem eigens komponierten Stück gefeiert und nicht zuletzt das Fest am 23. Juni 2019, an dem der Erftaldom 125 Jahre besteht.

Vielfältige Veranstaltungen, persönliche Jubiläen, wie das 40-jährige Dienstjubiläum von Diakon Franz Greulich und Pfarrer Hans Scheuermann, und die Neugründung des Kindergartens St. Martin in Höpfingen sollen deutlich machen, dass Kirche nicht aus alten Steinen besteht, sondern davon lebt, dass Menschen diese Kirche bilden. Claudia Beger

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.09.2018