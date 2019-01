Kameraden haben arbeitreiches Jahr hinter sich

Erfeld.Eine stolze Bilanz ihres Wirkens und der Vielseitigkeit ihrer Aufgaben zog die Freiwillige Feuerwehr Erfeld im Rahmen ihrer Generalversammlung am vergangenen Freitag im Erfelder Vereinsraum. Dabei zeigte sich deutlich, dass die Abteilungswehr dank gutem Ausbildungsstand für den Einsatz bestens vorbereitet ist und erneut einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwohl von Erfeld leistete.

Nach der Begrüßung von Abteilungskommandant Arnold Horn folgte dessen Rückblick auf ein außergewöhnlich arbeitsreiches wie erfolgreiches Jahr mit insgesamt 50 Feuerwehrkameraden. Hiervon gehören zur aktiven Wehr 33 Personen. In der Altersgruppe sind sechs Kameraden und für den Nachwuchs in der Jugendgruppe sorgen elf Jugendliche, von denen Zwei an diesem Abend in die Gruppe der Aktiven aufgenommen wurden.

Neue Meldeempfänger

Neben vielen Übungsabenden verzeichnete die Wehr sieben Einsätze. Höhepunkt des Jahres war das Fest anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Feuerwehr Erfeld. Mit der Ausstattung von Meldeempfängern zum 1. Oktober 2018 gehört die Alarmierung per Sirene der Vergangenheit an. Auch bei zahlreichen Festen war die Feuerwehr durch ihre Mithilfe mit von der Partie. Die Jahresabschlussübung erfolgte erneut gemeinsam mit der Abteilungswehr Gerichtstetten und auch die Kameradschaftspflege, insbesondere durch den Besuch von Festen in der „Nachbarschaft“, gehörte zum Jahresprogramm der Wehr. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 111 Termine in den „Kalender der Erfelder Feuerwehr“ eingetragen. Abteilungskommandant Horn gab sich stolz und zufrieden aufgrund des vorbildlichen Engagements seiner Kameraden und bedankte sich bei ihnen sowie bei Kommandant Martin Kaiser, Ortsvorsteher Thomas Leithold und Bürgermeister Volker Rohm für die gute Zusammenarbeit.

Erfelder „Laufgruppe“

Ins Detail ging es danach durch Schriftführer Marco Reinhart, der den Bericht des Abteilungskommandanten mit den genauen Terminen ergänzte. Interessant auch seine Ausführungen zur „Laufgruppe“ der Erfelder Wehr, die sich mit sportlicher Betätigung auch körperlich für anstehende Einsätze fit halte. Den Bericht über die Jungendgruppe unter Leitung von Christian Ried verlas Stefan Fillsack. Dabei wurde deutlich, dass es um den Feuerwehrnachwuchs in Erfeld weiterhin gut bestellt ist. Als Vertreter der Altersabteilung berichtete Klaus Reinhart vom gemeinsamen Ausflug der Altersabteilungen und zahlriechen Geburtstagsbesuchen. Positiv auch der Kassenbericht von Lukas Horn, dem Kassenprüfer Harry Hauk, auch im Namen seinen Prüferkollegen Franz-Karl Dörr, eine korrekte Kassenführung bescheinigte. Seinem Antrag auf Entlastung des gesamten Vorstands wurde einstimmig entsprochen.

Bürgermeister Rohm zeigte sich beeindruckt über die Bandbreite der Leistungen der Erfelder Feuerwehr, die damit einen wichtigen Betrag für die Gemeinschaft leiste. Obwohl die Feuerwehr mit ihrer Ausrüstung die Gemeinde vor große Herausforderungen stelle, sei man in Erkenntnis der Bedeutung der Feuerwehrarbeit bemüht, allen Wehren eine gute Ausstattung zur Verfügung zu stellen, auch wenn nicht alle Einsatzabteilungen gleich schnell versorgt werden könnten. Besonders erfreut zeigte er sich, dass er an diesem Abend langjährige Feuerwehrmänner mit der Ehrenurkunde der Gemeinde und einem kleinen Geschenk seinen Dank ausdrücken konnte. In diesem Sinne ehrte er Klaus Reinhart für 45-jährige Feuerwehrzugehörigkeit sowie Berthold Löffler für 50-jährige Zugehörigkeit. Eine sicherlich außergewöhnliche Ehrung für 75 Jahre Mitgliedschaft erfuhr Richard Seitz. Ihn bezeichnete er als Urgestein der Erfeld Feuerwehr, der im Februar seinen 91 Geburtstag feiert. Dank und Anerkennung gab es ebenso von Ortsvorsteher Leithold, der nicht umsonst nach einem Zitat von Theodor Heuss die Sorge und Hilfe als wertvollstes Kapital der Menschheit bezeichnete. Die Dorfgemeinschaft sei stolz und dankbar auf ihre Feuerwehr und freue sich auf deren Beitrag im Oktober zu den Festlichkeiten anlässlich „775 Jahre Erfeld“.

Zufriedenes Fazit

Vom Feuerwehrbedarfsplan, geplanten Anschaffungen, aber auch von künftigen Terminen berichtete Kommandant Kaiser. Dabei betonte er die Bedeutung einer guten Ausbildung und zeigte sich zufrieden über den Ausbildungsstand und die Personalstärke der Erfelder Wehr. In diesem Sinne überreichte er nach erfolgreicher Ausbildung Marwin Hauk und Ruben Schell das Sprechfunker-Abzeichen. Seine erfolgreiche Ausbildung zum Gruppenführer schloss im vergangenen Jahr Timo Grein ab. In seinem Ausblick machte er neugierig auf die „Rescue Days 2019“, der weltweit größten Ausbildungsveranstaltung für technische Hilfeleistung, die vom 17. bis 20. Oktober in Mosbach stattfinden.

Worte des Dankes und der Anerkennung folgten danach auch von Fritz Schwinn, Gerhard Ballweg, Peter Schenkel und Gemeinderat Markus Weniger. Mit einem abschließenden Dank und dem Hinweis auf die anstehenden Termine schloss Abteilungskommandant Arnold Horn die Versammlung. we

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.01.2019