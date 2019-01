Kampf gegen Feuchtigkeitsschäden im Gemäuer

Hardheim.Eintretende Feuchtigkeit und Schimmelpilzbildung belasten das gesamte Untergeschoss der alten Realschule in Hardheim. Besonders betroffen sind die von der DLRG genutzten Räume. Die Behebung des Problems kostet viel Geld.

Der Gemeinderat befasste sich in seiner Sitzung am Montag mit der Thematik. Vergeben wurde die denkmalschutzgerechte Schimmelpilz- und Feuchtesanierung an die Firma „Die Thongs Sanierungstechnik“ zum Angebotspreis von 97 201 Euro. Sie wird ein sogenanntes Injektionsverfahren anwenden. Die Genehmigung des Landesdenkmalamtes liegt vor. Dieses wird allerdings keinen Zuschuss gewähren, da die Maßnahme unter die Rubrik „Gebäudeunterhaltung“ fällt.

Die Schäden (Pilzbildung und Aufblühungen durch eindringende Feuchtigkeit durch das Gemäuer) sind schon seit Längerem bekannt. Der Technische Ausschuss hat die Räumlichkeiten besichtigt. In der Folge wurden Raumluftmessungen durchgeführt, wie Bauamtsleiterin Denise Reichert darlegte.

Durch die Einbeziehung des Landesdenkmalamtes habe sich das Verfahren erheblich verzögert.

Im Januar 2018 hat die Firma DieThonigs Sanierungstechnik Raumluftmessungen durchgeführt. Diese ergaben im Wesentlichen niedrige Sporenkonzentrationswerte. Nur im Büro der DLRG liegt eine erhöhte Belastung an Schimmelpilzsporen vor. Die DLRG wurde aufgrund der Untersuchungsergebnisse in das Obergeschoss den Marstall (ehemaliges Grundbuchamt) ausgelagert.

Durch die Kombination der Belastung von Feuchtigkeitstransport und Kapillarwirkung, sind die Außenwände des historischen Gebäudes in einer Höhe von rund 1,20 Meter – auf der Grünflächenseite bis hin zu 2,30 Meter – sehr feucht. An den Innenwänden ist im Sockelbereich eine aufsteigende Feuchtigkeit bis rund 30 Zentimeter vorhanden. Das Injektionsverfahren wird die Firma „Die Thonigs Sanierungstechnik in den DLRG-Räumen, dem rückwärtigen Lager und der Lüftungszentrale anwenden. Für den unterkellerten Bereich unter dem Jugendhaus arbeitet die Firma lediglich mit einem Be- und Entlüftungsgerät, da diese nicht genutzt werden. Die Kosten für das Be- und Entlüftungsgerät (rund. 6000 Euro) sind in der Auftragssumme nicht enthalten.

Die DLRG hat sich zur Mithilfe bereiterklärt und würde die Sanierung gerne dazu nutzen, ihre Räume neu zu gestalten.

Über die Sanierung hinaus fallen erhebliche weitere Arbeiten an, die teils in Eigenleistung – unter anderem durch den Bauhof – getätigt werden können, machte Bürgermeister Rohm nach Anfragen von Michael Messerer zum Injektionsverfahren und von Klaus Schneider deutlich.

Siggi Horn befürchtet, dass das Injektionsverfahren nicht dauerhaft zu dem gewünschten Erfolg führen wird und der Schimmelbefall „wandern“ könnte.

Lars Ederer hinterfragte die Raumbelüftung durch Luftzirkulation in den unteren Kellerräumen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019