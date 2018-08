Kasperle jagte Käpt’n Zwiebelbart und Kumpan Knolle

Hardheim.Kinder und ihre erwachsenen Begleiter hatten erneut viel Freude bei Adrien Megner mit seinem Kindertheater „Papiermond“. Im Freigelände des Bahnhofs 1910 gab es ein Wiedersehen mit Kaspar und all den Figuren, die in dem Stück „Kasperle & die Piraten Teil 2“ ihren Platz gefunden hatten. Sie alle ließ der einfallsreiche Alleinunterhalter in der ihm eigenen sympathischen Art auftreten und erfüllte die Puppen bei ihren Auftritten mit Witz und Humor bei der Darstellung des Geschehnisse. Nach der Inhaltsangabe über Teil 1 in Teil 2 erlebten die Kinder mit, dass der Pirat Käpt’n Zwiebelbart und sein Seeräuberkumpan Knolle wieder ausgebrochen sind und wieder Übles im Sinn haben. Wollen sie doch nun ein Lösegeld für die orientalische Sultanstochter erpressen. Zur Klärung und zur Lösung soll das eigens eingeflogene Kasperle beitragen.

Nicht zuletzt gibt es im Stück beim Bemühen um Lösung des Problems und um die erneute Inhaftierung der Piraten nicht nur ein Erfolg versprechendes Rezept des Kasperle, sondern auch noch Fridoline, dank deren Aktivität die Einkerkerung der Übeltäter in einem Behelfs - Gefängnis wider Erwarten schnell gelingt. Weil dies aber wieder keine endgültige Lösung ist und die Zuführung der Piraten in ein richtiges Gefängnis nicht gelingt, wird Adrien Megner in einem wohl zu erwartenden dritten Teil zur Freude der Kinder vielleicht bei seinem nächsten Gastspiel in Hardheim am 10. Oktober schon mit einer sicherlich turbulenten Fortsetzung der Geschichte um die Piraten aufwarten. Z

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.08.2018