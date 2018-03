„Kasperle und die Trauminsel“

Anzeige

Hardheim/Walldürn/Buchen.Adrien Megners Kindertheater „Papiermond“ aus Köln ist wieder unterwegs. Das Thema des Kasperspiels für Klein und Groß ab drei Jahren: „Kasperle & die Trauminsel“.

Termine in der Region: Montag, 5. März in Walldürn im katholische Pfarrsaal um 16.30 Uhr; Dienstag 6. März, in Hardheim im „Bahnhof 1910“ um 16.30 Uhr; Samstag, 10. März, im „Bistro Waldeck“ um 15.30 Uhr.

Zum Inhalt: Im Schloss des Königs herrscht tiefe Traurigkeit. Das Lachen der Prinzessin wurde gestohlen. Dabei hatte die Prinzessin doch ein so schönes Lachen. Da ist natürlich die Hilfe von Kasper gefragt. Im Auftrag des Königs und mit Hilfe des Zauberers begibt er sich auf die Reise zu einer geheimnisvollen Trauminsel. Dort soll eine Zauberblume zu finden sein, die die Kraft besitzen soll, ein Lachen zu schenken. Auf der Trauminsel schließlich beginnt das Abenteuer erst richtig, denn Kasper begegnet dem äußerst merkwürdigen Knäuselzwerg Willi. Dieser ist sehr, sehr knäuselig, und weiß wohl irgendetwas über das verschwundene Lachen.