Kein Mangel an Konflikten

Hardheim.Die Badische Landesbühne startet in die Freilichtsaison. „Don Camillo und Peppone“ von Giovannino Guareschi in der Fassung von Gerold Theobalt ist am Donnerstag, 4. Juli, um 20.30 Uhr auf dem Schlossplatz zu sehen. Bei schlechter Witterung wird die Vorstellung in die Erftalhalle verlegt.

In einem Dorf in der italienischen Po-Ebene setzt sich die politische Großwetterlage im Kleinen fort. Die Anhänger der Kommunistischen Partei, angeführt von Parteisekretär Peppone, stehen den konservativen Katholiken gegenüber. Diese werden insbesondere durch den Großgrundbesitzer Pasotti und den bauernschlauen Priester Don Camillo vertreten.

An handfesten Konflikten herrscht kein Mangel. Die Lage spitzt sich zu, als Peppone zum Bürgermeister gewählt wird und den Generalstreik ausruft. Zudem verliebt sich Pasottis Tochter in einen glühenden Kommunisten. Don Camillo hat also einiges zu tun, seine Schäfchen im Zaum zu halten. Damit er es mit seinen Streichen gegen die Kommunisten nicht zu weit treibt, muss ihn Jesus des Öfteren an die Würde seines Amtes erinnern. Ob der Dorffriede wieder hergestellt werden kann und die Liebe am Ende siegt?

Trotz derber Späße und politischer Kämpfe – Giovannino Guareschis volkstümlicher Roman Don Camillo und Peppone zeichnet sich neben überraschenden Wendungen und liebevollen Charakteren durch eine Humanität aus, die keine unversöhnlichen Gegensätze kennt. Es wirken mit: Irmtraud Hetz, Elena Weber, Sina Weiß; Martin Behlert, Markus Hennes, Hannes Höchsmann, Stefan Holm, Tobias Karn, David Meyer und Markus Wilharm; Inszenierung: Arne Retzlaff; Ausstattung: Ines Unser.

