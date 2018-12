Kein Schuldenabbau bis Ende 2022

Den Haushalt für 2019 hat der Hardheimer Gemeinderat in der letzten Sitzung des Jahres einstimmig beschlossen.

Hardheim. Das herausragende Thema der letzten Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr war die Beschlussfassung für den Haushalt der Gemeinde und den Wirtschaftsplan der Sonderrechnung Wasserversorgung für 2019. Bürgermeister Volker Rohm erinnerte zunächst an die Einbringung des Etatentwurfs und die Vorberatungen. Somit waren positive Signale gesetzt, die die Zustimmung des Gemeinderats erwarten ließen. Zuvor nahmen jedoch die Sprecher der Gemeinderatsfraktionen Stellung zu den wichtigsten Positionen des Zahlenwerks.

Einig waren sie sich bezüglich der Notwendigkeit zur Erweiterung des Krankenhauses, auch wenn diese mit 1,67 Millionen Euro zu Buche schlage und den Haushalt der kommenden Jahre stark belaste. Auch den Bau einer zweiten Querspange und die Erschließung des Baugebietes „Trieb“ billigten die Sprecher der Fraktionen, die zudem auf die Bedeutung der Neuansiedlung von etwa 500 Soldaten in der Kaserne und die daraus resultierenden Konsequenzen hinwiesen.

Michael Messerer (CDU) sah den Haushalt 2019 nach drei relativ guten Jahren von einer schwierigen Gesamtsituation geprägt. Trotz Einnahmerückgängen gelte es, höhere Ausgaben für Zuweisungen und Umlagen wie zum Beispiel für den Gemeindeverwaltungsverband einzuplanen. Er sprach diesbezüglich auch vom Ausbau des Krankenhauses und weiteren kleineren Maßnahmen mit außergewöhnlich hohen Investitionen. Im Finanzhaushalt mit seinen 17,8 Millionen Euro Einnahmen gelte es, bei 5,8 Millionen Euro für Investitionen insgesamt 20,9 Millionen Euro zu schultern.

Den Fehlbetrag gelte es, mit den gebildeten Rücklagen zu stemmen, so Messerer. Er verwies neben den Aufwendungen für die Maßnahmen am Krankenhaus insbesondere auf die Verlegung der Bücherei im Schulzentrum, notwendige neue Feuerwehrfahrzeuge, die Restfinanzierung der Neugestaltung des alten Friedhofs und die letzte Rate für den Breitbandausbau. Angesprochen wurde von ihm die Notwendigkeit der Fortführung von Sanierungsmaßnahmen im Ried, die Anlage von Grabflächen in diversen Friedhöfen und deren Neugestaltung sowie eine Reihe von Unterhaltungsmaßnahmen wie die orientierende Untersuchung der Erdaushubdeponie Schweinberg oder die Sanierung der eingestürzten Friedhofsmauer in Erfeld.

Klaus Schneider (Freie Wähler) zeigte sich enttäuscht, dass ein zusätzlicher Schuldenabbau um 480 000 Euro nicht bis Ende des Jahres 2019 möglich wird. Er bedauerte, dass der zu beschließende Haushalt bis zum Jahr 2022 einen Verbrauch der liquiden Mittel bis zur Höhe der Mindestliquidität und auch eine jährliche Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe der Tilgungsbeträge vorsieht. Das bedeute, dass keine Reduzierung der Schulden im Kernhaushalt bis Ende 2022 geplant ist, was er als Hypothek für den 2019 zu wählenden neuen Gemeinderat bewertete.

Schneider bedauerte, dass sich bei einer fast identischen Größenordnung bei den Einnahmen für den Finanzhaushalt wie 2018 solches nicht auf der Ausgabenseite feststellen lasse und rund 900 000 Euro mehr angesetzt wurden. Schneider begründete dies mit den jährlich steigenden Personal- und Betriebskosten. Dazu kämen die aus der errechneten höheren Steuerkraft der Gemeinde resultierenden steigenden Umlagen und die so auch um 190 000 Euro höhere Kreisumlage. „Das schmerzt insbesondere beim Blick auf de Investitionen für das Krankenhaus“, sagte Schneider. Mit der Erschließung des Baugebiets „Trieb“ und dem Ausbau der zweiten Querspange sieht Schneider einen lang geäußerten Wunsch der Freien Wähler erfüllt. Für das Walter-Hohmann-Schulzentrum werden Finanzmittel zur Beseitigung des Sanierungsstaus eingestellt.

Manfred Böhrer (SPD) sah in der Rückkehr der Bundeswehr ein positives Signal für die heimische Wirtschaft und für den Gemeindehaushalt. Er befürwortete Investitionen in den Kindergartenbereich und sah eine gute Gesundheitsversorgung als Gegenwert für den stark zu Buche schlagenden Krankenhauserweiterungsbau. Die Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für die Wehren in Erfeld und Bretzingen stufte Böhrer als sinnvoll ein, ebenso eine erforderliche Lagerhalle für den Bauhof und die Fertigstellung des Radwegs Erfeld-Gerichtstetten. Maßnahmen wie den Dorfplatz mit Freizeitanlage in Schweinberg und den Wiederaufbau der eingestürzten Friedhofsmauer in Erfeld sprach Böhrer mit Blick auf die Vorschriften des Denkmalschutzes kritisch an. Er bedauerte, dass es aufgrund vieler Investitionen nicht möglich sei, den Schuldenstand zu senken.

Bürgermeister Volker Rohm rief noch einem die wichtigsten Daten der Haushaltsplanung in Erinnerung: Gesamtvolumen im Ergebnishaushalt rund 16 Millionen Euro, veranschlagtes Gesamtergebnis 7500 Euro, Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt rund 350 000 Euro, Ergebnis aus Investitionstätigkeit minus 3,5 Millionen Euro, Kredittilgungen 454 000 Euro (keine Neuverschuldung), Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 455 000 Euro. Die Steuereinnahmen und Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich abzüglich Umlagen belaufen sich auf 5,9 Millionen Euro.

Als finanziell bedeutendste Maßnahmen nannte Rohm den Erwerb der Löschfahrzeuge für die Abteilungswehr Erfeld (231 000 Euro, Zuschuss 86 000 Euro) und die Abteilungswehr Bretzingen (231 000 Euro, Zuschuss 67 000 Euro) sowie der Erwerb eines Kommandowagens für die Feuerwehrführung (35 000 Euro). Der Eigenanteil der Gemeinde an der Erweiterung des Krankenhauses beläuft sich nach derzeitigen Stand auf rund zwei Millionen Euro, für die Erschließung Wohngebiet „Trieb 1“ werden 1 334 000 Euro aufgewendet, für den Ausbau einer zweiten Querspange 340 000 Euro.

Für den Lückenschluss des Erftal-Mühlenradwegs Erfeld-Gerichtstetten entstehen Gesamtkosten in Höhe von 545 000 Euro (Fachfördermittel und Kreisförderung werden beantragt), für die Restfinanzierung zur Neugestaltung des alten Friedhofs in Schweinberg 200 000 Euro. Die Beschaffung eines gebrauchten Transporters für den Bauhof und die Dacheindeckung sowie Vertäfelung einer Systemhalle als Unterstellmöglichkeit lässt sich die Gemeinde 90 000 Euro kosten.

Außerdem ist die Sanierung von Wasserleitungen – insbesondere in der Ortsdurchfahrt Gerichtstetten – eingeplant.

Die Erträge und Aufwendungen belaufen sich auf 1,44 Millionen Euro, die investiven Einnahmen und Ausgaben sind mit rund einer Million Euro veranschlagt. Z

