Es gibt keine Warteliste mehr für den Hort an der Schule. Mit viel Einsatz hat Hauptamtsleiter Beger im Zusammenwirken mit den betroffenen Eltern und den Erzieherinnen das Problem gelöst.

Hardheim. Es begann alles mit einem Aufschrei erschreckter Eltern, die befürchteten, dass ihre Kinder nach dem Verlassen des Kindergartens in der ersten Klasse keine Betreuung mehr haben. „Gibt es bald einen Betreuungsnotstand?“ titelten damals die FN.

Die Situation stellte sich im Oktober vorigen Jahres so dar, dass alle Plätze im Hort belegt sind und auf der Warteliste 17 Kinder standen. Viele der betroffenen Eltern arbeiten beide und sind auf eine Betreuung angewiesen. Im Kindergartenbereich ist diese mit sehr flexiblen Betreuungsmodellen gegeben, nach der Einschulung sollte sich dies mit einem Schlag ändern. Es formierte sich eine Elterninitiative, die mobil machte. Die Situation war emotional sehr aufgeladen.

Der Gemeinderat befasste sich mehrfach mit dem Thema. Er befürwortete die letztlich auch beschlossene offene Ganztagesgrundschule.

Der Hort ist ein freiwilliges Angebot der Gemeinde Hardheim zur Abdeckung des Ganztagsbetreuungsbedarfs im Grundschulbereich. Der Hort erfreut sich seit Jahren wachsender Beliebtheit, so dass die Nachfrage zunehmend gestiegen ist.

Entwarnung

Eine Erweiterung desselben um eine zweite Gruppe wurde seitens der Gemeinde und des Gemeinderates abgelehnt. Elternbefragungen und viele Gespräche folgten. Mittlerweile sind neun Monate vergangen, eine Lösung des Problems wurde zwischenzeitlich gefunden. „Wir können Entwarnung vermelden und allen Kindern, die für das kommende Schuljahr auf der Warteliste standen, einen Platz im Hort anbieten“, freuen sich die drei Erzieherinnen Michaela Weimann, Jennifer Berki und Sabrina Mackert-Ackermann. Sie berichten: „Neben den vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) genehmigten Vollzeitplätzen konnten durch einen erhöhten Personalschlüssel und aufgrund der über den üblichen Anforderungen liegenden Raumgrößen die Plätze geteilt werden. Von den 25 genehmigten Plätzen können zehn Plätze als sogenannte Sharing-Plätze angeboten werden, also 20 Kindern ein Teilzeitplatz angeboten werden. Insgesamt können damit im Hort maximal 35 Kinder betreut werden. Zeitgleich dürfen aber weiterhin maximal 25 Kinder anwesend sein. Daraus ergab sich das Angebot, dass zwei Familien sich für zwei oder drei feste Tage jeweils einen Platz teilen können.“

Neues Konzept

Die bisherige Möglichkeit, auch nur an einzelnen Tagen die Hortbetreuung in Anspruch zu nehmen, ist künftig nicht mehr gegeben (die FN berichteten). Im Rahmen des neuen Konzeptes, das zum Beginn des neuen Schuljahres umgesetzt werden soll, ist auch eine Trennung von Hort und Verlässlicher Grundschule vorgesehen. Diese muss aber aktuell nicht realisiert werden, weil die Nachfrage so gering ist, wie der für die Kinderbetreuung in der Gemeinde zuständige Hauptamtsleiter Lothar Beger aufzeigte,.

„Ziel war es bei den zur Verfügung stehenden Plätzen eine maximale Auslastung zu erreichen“, schilderte Beger. „Sharingplätze mit mehr als zwei Kindern, die sich den Platz teilen, wäre nach der Betriebserlaubnis des KVJS nicht zulässig, weil dann theoretisch bis zu 65 Kinder betreut werden müssten.“

„Den Kontakt zu dann bis zu 65 Familien zu halten, würde keine pädagogische Arbeit in angemessenem Rahmen mehr ermöglichen, weshalb die Einhaltung der Maximalstärke der Gruppe auch überwacht wird“, so die Michaela Weimann. „Dies deckt sich auch mit den Inhalten der Konzeption des Horts an der Schule, die für jeden im Hort immer eingesehen werden kann.“

„In persönlicher Einzelabstimmung mit den Familien, die ihr Kind das Jahr über vorangemeldet hatten, und den Abmeldungen über das ganze Schuljahr, wegen zu hohem Alter, Umzug und/oder Schulwechsel kann nun allen Kindern ein Platz angeboten werden“, freuen sich alle Beteiligten – die Erzieherinnen wie die Gemeindeverwaltung als Träger der Einrichtung.

Stellungnahme der Eltern

Und die betroffenen Eltern? Auf Anfrage der FN gab Anne Trovato als Vertreterin der Elterninitiative folgende Stellungnahme ab:

„In der Tat gestaltet es sich nun – glücklicherweise – so, dass alle Kinder einen Hortplatz für das Schuljahr 2019/2020 bekommen haben. Dieser glückliche Umstand ist nicht nur einigen Umzügen und Abmeldungen, sondern auch der Tatsache geschuldet, dass es die von einigen Eltern gewünschte und auf der Homepage der Gemeinde Hardheim angebotene Frühbetreuung im Hort nicht mehr gibt. Diese wurde praktisch an die Grundschule ’ausgelagert’ beziehungsweise ist die Gemeinde Hardheim immer noch auf der Suche nach einem ehrenamtlichen Mitarbeiter, der eine regelmäßige und dauerhafte Hausaufgabenbetreuung nach Schulschluss in den Räumen der Schule anbietet.

Wie bereits früher von der Elterninitiative vermutet, gestaltet es sich jedoch trotz Anzeige im Amtsblatt schwierig, einen solchen ehrenamtlichen Mitarbeiter zu finden. Durch die Streichung der Frühbetreuung (vor Schulbeginn und bis 13.30 Uhr nach Schulschluss) in den Räumlichkeiten des Horts, wurden diese Plätze dort frei und können nun als Tagesplätze verwendet werden. Um die maximale Anzahl an Kindern aufzunehmen, wurden diese Plätze dann Teil des Platzsharings, das heißt mehrere Kinder teilen sich einen Platz, indem jedes nur an bestimmten Tagen den Hort besucht.

Dies bedeutet für die Eltern zunächst einmal, einen der begehrten Hortplätze erhalten zu haben. Allerdings nicht immer zu den gewünschten Konditionen. Das heißt, die wenigsten haben einen Platz für die ganze Woche bekommen und die Eltern die „nur“ die Frühbetreuung benötigt hätten, haben nun einen Tagesplatz, den sie auch bezahlen müssen.

Da der Hort auch die möglichen Wochentage vorgegeben hat, um alle unter einen Hut zu bringen, müssen die Eltern sich nun mit ihrem Arbeitgeber oder mit Tagesmüttern arrangieren, um die Betreuungsmöglichkeiten optimal ausschöpfen zu können.

„Für alle verträgliche Lösung“

Die Elterninitiative freut sich natürlich, dass sich nun eine für alle Seiten verträgliche Lösung gefunden hat, und den Eltern hiermit – wenn auch nicht an allen Wochentagen – geholfen werden konnte. Wir hoffen nun für die folgenden Schuljahre, dass sich derartige Vergabesituationen durch fundierte und langfristige Planung seitens der Gemeinde vermeiden lassen und den Eltern die diesjährige Verunsicherung erspart bleibt.

Informationsveranstaltung

Eventuell geschieht dies ja bereits durch eine mögliche Einführung einer Ganztagsgrundschule in Wahlform, für die am 23. Juli eine öffentliche Informationsveranstaltung stattfindet. Wir hoffen trotz der Ferienzeit auf eine rege Teilnahme, um eine solide Informationsgrundlage für das anstehende Elternvotum zu schaffen.

Für einen positiven Ausgang des Votums werden die verbindlichen Anmeldungen von 30 Kindern benötigt. Bis Anfang Oktober muss dann ein Konzept erstellt und eingereicht werden. Die Gemeindevertreter zeigten sich bisher optimistisch, dieses Ziel noch 2019 zu erreichen. Es bleibt abzuwarten, ob ein Konzept solchen Umfangs wirklich in der Kürze der Zeit aus dem Boden gestampft werden kann.

Abschließend bleibt der Elterninitiative nur, einen Dank auszusprechen, für die allzeit offene, angenehme und lösungsorientierte Zusammenarbeit mit den Gemeindevertretern.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019