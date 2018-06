„Kennenlerntage“ kommen gut an

Anzeige

Enttäuschende Resonanz

Dafür fand das in der Mensa angebotene „Weihnachtscafé“ am Weihnachtsmarkt 2017 vielleicht zum letzten Mal statt. Wie Michael Keilbach erklärte, stünde der relativ hohe Vorbereitungsaufwand in keiner Relation zur enttäuschenden Resonanz. Entfallen musste aufgrund zu geringer Ernte auch die in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft Wohneigentum durchgeführte „Apfelsaftaktion“, wobei man hier fest auf eine Wiederholung im Spätjahr hinarbeite. „Im Ganzen können wir sehr stolz auf das in den vergangenen Jahren Geleistete sein“, bilanzierte Keilbach und bedankte sich neben der Schule, allen Förderern und den 120 Mitgliedern im Besonderen bei der Arnold-Hollerbach-Stiftung, welche unter anderem die jährlich vergebenen Preise für besonders befähigte Absolventen von Haupt- und Realschule stiftet. In eigener Sache wies er jedoch darauf hin, sich mit der 2019 anstehenden Neuwahl des Vorstands zu befassen: „Da die aktuellen Vorstandsmitglieder keine Kinder mehr in der Schule haben, wäre ein Generationswechsel in der Führungsspitze vielleicht nicht schlecht“, meinte er.

An die Musik heranführen

Auf die Finanzen ging Kassenwart Rainer Dietz ein, dem die Kassenprüfer Harald Löffler und Klaus Schneider einwandfreie Buchführung bescheinigten. Die von ihnen befürwortete Entlastung nahm Bürgermeister-Stellvertreter Eric Bachmann vor. Danach informierte Musikschulleiterin Bärbel Mitsch über ein neues Programm, mit denen zunächst Erstklässler an Musik herangeführt werden sollen. Seitens der Musikschule sind Bärbel Mitsch, Sonja Arlt und Bernd Lehmann involviert, während der Walter-Hohmann-Schulverbund durch die Lehrerinnen Verena Behl und Isabel Weidmann vertreten wird. Schließlich berief sich Hans Sieber auf die niedrigen Anmeldezahlen für das neue Schuljahr und regte stärkere Werbung des Schulstandorts an, um die gebotene pädagogische Qualität unter Beweis zu stellen. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.06.2018