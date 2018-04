Kerzenverkauf aus eigener Produktion

Anzeige

Das Stammhaus der Barths befand sich am Marktplatz 3 in Hardheim. Dieses ging 1863 von Carl Anton Barth an seinen Sohn Franz Alois Barth (1832 bis 1897) – Kaufmann und Bürgermeister – über. Dessen Sohn Karl Anton Barth (1875 bis 1923) setzte die Wachziehertradition der Vorfahren fort und entwickelte eine rege Geschäftstätigkeit auf dem Wachswarensektor. Dabei wurde ausschließlich reines Bienenwachs verarbeitet.

Zweieinhalb Lehrjahre

Karl Anton Barth hatte das Handwerk zunächst in Würzburg bei den Wachswarenfabrikanten Franz Josef und Oscar Kammerer gelernt. Dort war er vom 1. Mai 1894 bis zum 3. November 1895 als „Volontär“ in der Lehre. Aus dieser Zeit existieren sowohl das Berufszeugnis als auch das Leumundszeugnis. Darin werden dem jungen Wachszieher „Treue, solides Betragen, Fleiß und Geschicklichkeit“ attestiert.

Vom 1. März 1896 bis zum 19. Dezember 1896 vervollständigte Karl Anton Barth sein Wissen und seine Fertigkeit bei Lebzelter und Wachszieher Josef Mitterwallner in Landshut. Auch aus dieser Zeit liegt ein Zeugnis vor. Trotz dieser Ausbildung ist in den späteren historischen Unterlagen stets die Berufsbezeichnung „Kaufmann“ zu lesen.

Karl Anton Barths Antrag auf Bau eines Dampfkesselhauses in der Miltenberger Straße in Hardheim wurde 1887 stattgegeben. Dieses stand auf dem familieneigenen Grundstück im Bereich der heutigen Anwesen von Alex Leiblein und Werner/Beate Kilian (Miltenberger Straße 17 und 19) neben der Gärtnerei Henn. Es wurde in den 1980er Jahren abgerissen.

Für den Wachskessel hatte man eine eigene Wasserversorgung. Dazu gab es neben dem Dampfkesselhaus einen Brunnen. Alex Leiblein stieß in den 1980er Jahren beim Terrassenbau auf den alten Brunnenschacht. „Nach Fertigstellung des Gebäudes und der Installation des Dampfkessels und aller Rohre und Ventile konnte mit der Schmelzerei des Wachses begonnen werden“, ist in der Familienchronik nachzulesen, die Harald Götzelmann, Enkel von Karl Anton Barth und Bruder von Beate Kilian, zusammengestellt hat.

Der heute in Berlin lebende Götzelmann hat sich insofern Verdienste um seine Heimatgemeinde Hardheim erworben, dass er der „Wiederentdecker“ des Weltraumpioniers Walter Hohmann ist.

Nach dem Schmelzen der Waben wurden die Flocken von Wachs auf dem Rasengelände zur Bleiche ausgelegt, dann erneut verflüssigt und schließlich auf Dochte gezogen, bis die gewünschte Kerzenstärke erreicht war. Die Wachschmelze und Kerzenzieherei in der kleinen Manufaktur (siehe Infobox) wurde nach Karl Anton Barths Tod (26. Februar 1923) bis 1928 durch die Familie weiterbetrieben.

Hauptabnehmer die Kirche

Die Firma hatte Kunden – meist im kirchlichen Bereich – in der Erzdiözese Freiburg bis nahe an den Bodensee. „In Holzkisten verpackt fuhr Sohn Alois Barth mit dem Handwagen alles zum Bahnhof in Hardheim, erbaut 1910“, ist in der Familienchronik nachzulesen.

Nach dem Tod seines Vaters Karl versandte dessen Witwe Valentine an die Kunden („Ehrwürdigen Hochwürden“) folgendes Schreiben: „Mit Gegenwärtigem gebe ich mir die Ehre, Sie von dem Ableben meines Mannes Carl Barth in Kenntnis zu setzen. Die jahrelange Geschäftsverbindung, die Sie mit dem Heimgegangenen zusammengeführt hat, wird Sie ermessen lassen, welch herber Verlust für Familie und Geschäft entstanden ist.“ Und weiter: „Das Wachswarengeschäft wird in unveränderter Weise durch bewährte Hilfskräfte weitergeführt und bitte ich um Ihre wohlwollende Unterstützung, uns die Möglichkeit zu geben, meinen Kindern das Erbe ihres Vaters zu erhalten und seinen letzten Willen zu erfüllen. Zudem ich Ihnen die Versicherung gebe, daß Ihre geschätzten Aufträge in der bekannten prompten und gewissenhaften Weise ausgeführt werden.“

Nach Aufgabe der eigenen Wachsschmelze und Kerzenzieherei in der Miltenberger Straße 1928 wurden die dicken und schweren Osterkerzen und Festtagskerzen für das ganze Kirchenjahr von der Firma Schenk in Würzburg bezogen. Die Firma Schenk kaufte auch verschiedene Originalteile der Hardheimer Manufaktur für ihr privates Museum. Darunter Ende der 1940er Jahre die Handzugbank und die Lochscheibe, durch welche die Kerzen gezogen wurden, wie sich Harald Götzelmann im Gespräch mit den FN erinnert.

Karl Anton Barth und seine Frau Valentine, geborene Dill, hatten drei Kinder: Alois Barth, Kaufmann (geb. 24. April 1913), Maria Barth (1910 bis 2001) und Hilde Barth (1914 bis 1971), verheiratet mit Alfred Götzelmann, Mutter von Harald Götzelmann und Beate Kilian.

Vor dem Abbruch des Geschäfts- und Stammhauses Barth am Marktplatz 3 im Jahre 1963 errichtete die Familie auf ihrem Firmengelände in der Miltenberger Straße 19 ein neues Wohnhaus. Dieses erwarb später, nach dem Tod von Valentine Barth und ihrer Tochter Maria, Familie Alex Leiblein. Maria Barth wurde noch bis in die 1980er Jahre mit Ware für den Kerzenverkauf von der Firma Schenk beliefert, die sie weiter vertrieb. Viele Generationen von Erstkommunikanten haben von dort ihre Kommunionkerzen bezogen. Denn damals war es noch nicht üblich, diese von den Eltern der Kommunionkinder selbst zu verzieren.

Lange Familientradition

Die Barths sind eine alteingesessene, traditionsreiche Hardheimer Familie. Diese stellte namhafte Kaufmänner und mehrere Bürgermeister (zum Beispiel Valentin Barth (1711 bis 1771) und Franz Alois Barth (1832 bis 1897). In der Familie waren Glaser und Zunftmeister (Johann Adam Barth), Steinhauer (Valentin Barth) und Wachszieher. Durch Heirat waren die Barths auch mit Kaufmann Franz Kieser (Textilhaus) verwandt.

