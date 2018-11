kfd-Frauen bereichern Gemeindeleben

Langjährige, verdiente Mitarbeiterinnen wurden in der Jahreshauptversammlung der katholischen Frauengemeinschaft in Hardheim verabschiedet. Auch im Vorstand gab es einige Veränderungen. Eine Spende in Höhe von 1500 Euro wurde an den Krankenhaus-Förderverein, vertreten durch Fritz-Peter Schwarz, überreicht.