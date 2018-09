Kinder bastelten Luftkissenboote

Hardheim.Mit dem spannenden Angebot „Bau von batteriebetriebenen Luftkissenbooten“ trugen engagierte junge Akteure des Pfadfinderbundes Süd, Stamm Wildenburg, aus Walldürn, unter der Leitung von F. Gramlich am Donnerstagnachmittag zum Hardheimer Ferienprogramm bei. Nach der Einstimmung der teilnehmenden Jungen und Mädchen mit einem Spiel im Schlossgarten machten sich die Jungen und Mädchen – ausgestattet mit einem Bausatz – unter sachkundiger Anleitung der jungen Pfadfinder freudig an die „Arbeit“ und konnten so das ehrgeizig angestrebte Ziel des Baus eines Luftkissenbootes problemlos realisieren. Die Kinder erfuhren im Verlauf des Nachmittags auch allerlei über das Wirken und die Angebote des Pfadfinderbundes Süd in Walldürn, der nach den Ferien jeweils freitags nachmittags zur Nutzung seiner Angebote in Hardheim einlädt. Zu diesen gehören all die bei den Pfadfindern üblichen Unternehmungen mit verschiedensten Freizeitbeschäftigungen.

Unter der Telefonnummer 06282/7603 bei Gramlich in Walldürn, werden weitere Informationen zur Tätigkeit und zu den Zielen des Pfadfinderbundes Süd, Stamm Wildenburg, erteilt und die Vorhaben in Hardheim terminiert . Z

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.09.2018