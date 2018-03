Kinder sehnten den Frühling herbei

Anzeige

Nach den Beiträgen setzte sich der „Sommertagszug“ mit den Kindern in Begleitung von Erzieherinnen und Eltern – dieses Mal ohne die sonst gewohnte und aus Witterungsgründen abgesagte Beteiligung der Musikkapelle – in Bewegung. Nach Rückkehr auf den Pausenhof der Schule wurde dort der Winter zur Freude aller symbolisch verbrannt. Der Sonntagnachmittag des Josefsmarktprogramms enthielt dann noch eine Reihe beachteter und recht ordentlich genutzter Veranstaltungen , die aus Witterungsgründen in die Erftalhalle verlegt wurden.

Pfarrer Rapp spielte den Bischof

Nach dem Bieranstich am Morgen (die FN berichteten) fand am Nachmittag das Konzert der Musikkapelle Bretzingen erfreuliche Beachtung. Im Anschluss daran ließen sich recht viele Interessenten von dieser Kapelle als musikalischem Begleiter bei der vergnüglichen Darstellung der Verleihung der Marktrechte durch die Laienspielgruppe der Kolpingfamilie unterhalten und begeistern. Diesmal sogar unter Beteiligung des „nach den höheren Weihen“ erstmals zum „Bischof auf Zeit“ avancierten Hardheimer Pfarrers Andreas Rapp. Das sorgte dieses Mal natürlich für einen besonderen Akzent.

Pfarrer Keller warb für Musical

Für den Besuch im evangelischen Gemeinde indessen warb selbst Pfarrer Markus Keller, dem zusammen mit einer großen Reihe von Akteuren daran lag, bei einem erfreulich gut besuchten Flohmarkt mit Angeboten verschiedenster Art und mit dem Auftritt einer Instrumentalgruppe ein paar Euros für „Adonia“ zu erwirtschaften, die am Freitag, 6. April, das Musical „Herzschlag“ mit rund 70 mitwirkenden Teens in der Erftalhalle aufführen wird. Die Jugendlichen werden in Hardheim in Privatquartieren untergebracht, wo sie dem Wunsch der Veranstalter zufolge auch ein Frühstück und ein Lunchpaket erhalten sollen. Bei Familie Weller werden Meldungen entgegen genommen, wenn jemand ein Quartier bereitstelen kann. Z

Info: Weitere Bilder sind in einer Fiotostrecke der Fränkischen Nachrichten im Internet unter www.fnweb.de zu sehen.

