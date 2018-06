Kinder übten Verhalten im Verkehr

Anzeige

Hardheim.Sicherheit im Straßenverkehr sowohl zu Fuß als auch auf zwei oder vier Rädern ist wichtig. Umso früher sollte man sicheres Verhalten einüben. Hier setzte der von Manfred Böhrer geleitete „Radfahrtag“ der dritten Klassen des Walter-Hohmann-Schulverbunds sowie der dritten und vierten Klasse der Grundschule Gerichtstetten („Bildungshaus Erftal“) am Mittwoch an.

Den Anfang machte ein Film über das mit dem Tragen eines Sturzhelms einhergehende Plus an Sicherheit, dessen Inhalt Manfred Böhrer anschließend mit dem „Helmtest“ mit einem Helm und einem rohen Ei verdeutlichte. Mit ihren Lehrerinnen Annika Schmitt, Isabel Weidmann und Christina Wörner gingen die Kinder sodann auf den Hardheimer Sportplatz, wo sie an drei Stationen ihr Können demonstrieren konnten.

Beim Fahrradparcours galt es, die Geschicklichkeit etwa im Slalom, in der Kreisbahn oder im einhändigen Fahren unter Beweis zu stellen; an der „Eins, zwei oder drei“-Station mussten knifflige Fragen rund um das Fahrradfahren korrekt beantwortet werden.