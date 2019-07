Kindertag in der „Apotheke an der Post“

Hardheim.Ein Kindertag fand am Dienstag im Rahmen des Hardheimer Ferienprogramms in der „Apotheke an der Post“ statt. Dabei verstanden es Apothekerin Barbara Lang und deren Mitarbeiterin Nicole Leuchs, 80 Mädchen und Jungen die Freude an der Natur und vor allem am aktiven Gärtnern zu vermitteln. In Kleingruppen durften die Kinder unter Anleitung ihren eigenen kleinen Kräutergarten „bauen“. So können sicher schon bald Petersilien oder Kesse geerntet werden. Abgerundet wurden die begeistert betriebenen Gärtnerarbeiten mit der kreativen Gestaltung und Verzierung der Schale, beispielsweise mit selbst gebastelten Marienkäfern und Schmetterlingen. So entstanden viele kleine Kräutergärten, deren Entstehung auch Johannes Sitterberg mit Interesse verfolgte. Bild: Elmar Zegewitz

