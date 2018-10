Kino in der Erftalhalle

Hardheim.Das Kinomobil kommt am Mittwoch, 14. November, mit zwei Filmen wieder nach Hardheim.

Kinomobil Baden-Württemberg ist ein gemeinnütziger Verein, der sich die Verbreitung und Stärkung von Filmkultur in kinolosen Regionen zum Ziel gesetzt hat. Bei der Zusammenstellung des Filmprogramms achtet Kinomobil besonders auf ein pädagogisch wertvolles aber auch vielseitiges Kinogramm und eine ausgewogene Mischung aus guten aktuellen Kinofilmen und anspruchsvoller Filmkunst. Besonderes Augenmerk liegt auf deutschen und europäischen Produktionen. In Kooperation mit der Gemeindeverwaltung macht das Kinomobil mehrmals im Jahr in Hardheim Station. Die Vorführungen erfolgen im großen Saal der Erftalhalle. Am 14. November sind folgende zwei Filme zu sehen:

15.30 Uhr: Kinderprogramm „Pettersson und Findus – Findus zieht um“. Findus möchte aus Petterssons Häuschen ausziehen. Doch nicht allzu weit weg. Deshalb wird ein umgebautes Klohäuschen im Hof seine neue Unterkunft. Doch kaum ist Findus ausgezogen, muss Pettersson feststellen, dass er den Kater gehörig vermisst, auch wenn ihm dieser oft auf die Nerven geht. Findus ist hingegen sehr zufrieden. Bis der Fuchs um seine neue Unterkunft schleicht.

19.30 Uhr: Abendprogramm „Mamma Mia 2 – Here we go again“. Seit den Ereignissen von Mamma Mia sind einige Jahre vergangen, als Sophie plötzlich ein Baby erwartet. Sie vertraut sich den besten Freundinnen ihrer Mutter an und gibt zu, dass sie sich der Verantwortung nicht gewachsen fühlt. Die beiden erzählen ihr, wir ihre Mutter Sam, Harry und Bill kennen und lieben lernte und wie sie ihr Leben in die Hand nahm. Zehn Jahre nach dem Kinostart des Hit-Musicals kehren Donna und ihre Tochter Sophie ins Kino zurück und feiern zu den bekannten Hits von ABBA.

