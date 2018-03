Kinomobil führt zwei Filme vor

Anzeige

Hardheim.Das Kinomobil macht am morgigen Mittwoch wieder in der Erftalhalle in Hardheim Station. Zu sehen sind dieses mal zwei Filme. Um 15.30 Uhr wird die Kinder-Krimi-Komödie „Paddington 2“ vorgeführt und um 19.30 Uhr das preisgekrönte Drama „Aus dem nichts“ von Fatih Akin.

„Paddington 2“: Der liebenswerte Bär Paddington hat nicht nur bei Familie Brown ein Zuhause gefunden, er ist auch in der Nachbarschaft ein geschätztes Mitglied. Zum 100. Geburtstag seiner Tante braucht er ein ganz besonderes Geschenk: Ein Pop-up-Bilderbuch über London. Um es kaufen zu können, muss er in verschiedenen Nebenjobs Geld verdienen. Keine Frage, dass dabei das Chaos vorprogrammiert ist. Ehe er das Geld zusammen hat, wird das Buch gestohlen. Paddington und die Browns folgen den Spuren des Diebs.

„Aus dem Nichts“: Ausgangspunkt ist der NSU-Anschlag in Köln. Aus dem Nichts zerbricht Katjas Leben. Ihr Mann und ihr Sohn sterben bei einem Bombenanschlag. Es gibt niemanden, der ihre Trauer lindern kann. Ihren Schmerz betäubt sie mit Drogen. Als die Polizei ein junges Neo-Nazi-Paar verhaftet, schöpft sie Hoffnung. Doch der Prozess geht anders aus, als gedacht. Katja will Gerechtigkeit. – Für ihre überragende Darstellung erhielt Diane Kruger die „Goldene Palme“ der Filmfestspiele in Cannes 2017. 2018 gewann „Aus dem Nichts“ den „Golden Globe“ für den besten ausländischen Film.