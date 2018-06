Anzeige

Hardheim.Das Kinomobil kommt wieder nach Hardheim in die Erftalhalle und zwar am Donnerstag, 12. Juli, Gezeigt werden um 15.30 Uhr „Early Man – Steinzeit bereit“ und um 19.30 Uhr „Die Sch’tis in Paris“.

„Early Man – Steinzeit bereit“: Eigentlich geht es der Steinzeitsippe um Dug und sein prähistorisches Wildschwein Hognob ziemlich gut. Doch dann tauchen riesige Maschinen im Tal auf. Und die Menschen sehen ganz anders aus. Die Steinzeit ist Geschichte, verkünden sie. Als Dug plötzlich in ein großes Sportereignis der Bronzemenschen verschlägt, geht er mit deren Oberhaupt eine Wette ein. Bei einem Fußballspiel soll entschieden werden, wem das Tal gehört. Ein turbulenter Fußballspaß aus der Steinzeit. Der Film ist ab neun Jahren empfohlen.

„Die Sch’tis in Paris“: Um 19.30 Uhr wird die zweite Komödie um das sympathische Volk aus dem Norden Frankreichs gezeigt. Das angesagte Architektenpaar Valentin und Constance bereitet die Eröffnung ihrer Retrospektive im Pariser Museum für Moderne Kunst vor. Was niemand weiß: Valentin hat der Pariser Gesellschaft seine Sch’ti-Herkunft aus dem Arbeitermilieu, für die er sich schämt, verschwiegen. Doch als Valentins Bruder Gustave überraschend nach Paris reist, um sich von ihm Geld zu leihen, droht sein Geheimnis zu platzen. Als plötzlich seine ganze Familie im Museum auftaucht, wird es explosiv. Es gibt keine Altersbeschränkung.