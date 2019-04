Kinomobil wieder zu Gast in Hardheim

Hardheim.Das Kinomobil gastiert am Mittwoch, 15. Mai, wieder in der Erftalhalle in Hardheim. Vorgeführt werden zwei Filme: um 15.30 Uhr „Ostwind 4 – Aris Ankunft“ und um 19.30 Uhr „Green Book – Eine besondere Freundschaft“.

„Ostwind 4 – Aris Ankunft“: Empfohlen ab neun Jahren. Ärger auf Gut Kaltenbach: Mikas Großmutter, Sam und Herr Kaan versuchen ihren Hof am Laufen zu halten. Aber alles geht schief. Bis Fanny die impulsive Ari nach Kaltenbach bringt, die eine besondere Wirkung auf den berühmten Hengst zu haben scheint. Ist es möglich, dass Ostwind und Mika eine weitere Seelenverwandte auf Gut Kaltenbach finden? Und wird Ari es schaffen, Ostwind vor dem skrupellosen Pferdetrainer zu schützen?

Green Book: Der schwarze Pianist Dr. Don Shirley geht 1962 auf eine Konzerttournee von New York bis in die Südstaaten. Sein Fahrer ist der Italo-Amerikaner Tony Lip. Der Gegensatz zwischen den Beiden könnte nicht größer sein, dennoch entwickelt sich eine Freundschaft zwischen ihnen. Gemeinsam erleben sie eine Zeit, die von Menschlichkeit, aber auch Gewalt und Rassentrennung geprägt ist. – Preisgekröntes und unterhaltsames Roadmovie und ein bedrückendes Porträt des alltäglichen Rassismus im Süden der USA. Regie: Peter Farrelly.

