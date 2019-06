Kirche wird als Geschenk schön verziert

Hardheim.Synergieeffekte in Sachen „Gemeinschaft und gute Laune“ schaffen am Wochenende die Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen und die Freiwillige Feuerwehr Hardheim: Das Jubiläumsfest zum 125-jährigen Bestehen des Erftaldoms St. Alban wird mit dem traditionellen Feuerwehrfest verbunden.

„Die Planungen wurden von einem Organsationsteam beider Richtungen auf harmonische Weise produktiv und gemeinsam bewältigt“, erklären die Verantwortlichen von Feuerwehr und Pfarrgemeinderat.

Samstag, 22. Juni: Das Fest beginnt am Samstag, 22. Juni, um 17.30 Uhr mit dem Bieranstich und Bewirtung auf dem Schlossplatz. Der Abend klingt mit der Coverband „Skip Jack“ aus.

Sonntag, 23. Juni: Als Herzstück des Festwochenendes versteht sich der Sonntag, 23. Juni: Um 10.30 Uhr beginnt in der Pfarrkirche St. Alban der festlichen Patroziniumsgottesdienst zum 125-jährigen Bestehen des Erftaldoms, der von Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch zelebriert und vom Kirchenchor St. Alban sowie Mitgliedern des Musikvereins Schweinberg klanglich umrahmt wird. Parallel dazu findet im Pfarrheim ein „Bau-mit-Gottesdienst“ für Kinder statt, in dem die Geschichte des Erftaldoms spielerisch nacherzählt und in einer spontanen Aufführung mit einer Botschaft an die Kinder der Gegenwart verbunden wird, wie das Vorbereitungsteam erläutert.

Ein ansprechendes Programm wird auch nach dem Gottesdienst geboten. So wird in der Kirche an gleich drei Terminen (14.30, 15.30 und 16.30 Uhr) der halbstündige, von FSJ’lerin Natascha Bienert gedrehte Film über die Renovierung des Erftaldoms gezeigt. In den Hauptrollen glänzen Monsignore Johann Schäfer und Walter Bechtold.

Weiterhin werden Kirchenführungen für Kinder (13.30 und 16 Uhr) sowie Erwachsene (15 und 17 Uhr) angeboten. An die Kleinsten richtet sich die ab 13.30 Uhr auf dem Schlossplatz aufgebaute Spielstraße, während beim Gewinnspiel attraktive Preise locken und in der Erftalhalle Kaffee und Kuchen ausgeschenkt werden. Auf dem Kirchenvorplatz wird die Feuerwehr zudem diverse historische Fahrzeuge ausstellen.

Für die musikalische Umrahmung zeichnet die Musikkapelle Bretzingen verantwortlich, als „Special“ versteht sich hingegen eine ganz besondere Aktion: „Wetten, dass wir es schaffen, ein großes Geschenkband um den Erftaldom zu binden?“, fragen die Mitglieder der Kinderbetreuung erwartungsfroh.

Die Kinder haben seit 2005 ihre Altardecken für die Erstkommunionfeier selbst gemalt. In jeder Gruppenstunde wurde auf der Decke etwas dazu gemalt. Diese Decken wurden im Pfarrhaus aufbewahrt, um sie einmal bei einem besonderen Anlass alle zu zeigen. Nun ist die 125-Jahr-Feier des Erftaldoms ein guter Moment, rund um die Kirche das „Geschenkband“ mit den Altardecken zu beginnen und von den Kindern, die das Pfarrfest besuchen, fertigstellen zu lassen.

Auf dem Schlossplatz wird es neben Spielangeboten auch eine Künstlerecke geben, wo Betttuchstreifen bunt bemalt werden können. Sobald sie angetrocknet sind, werden die an der Leine rund um die Kirche aufgehangen.

Montag, 24. Juni: Der Montag beginnt um 11.30 Uhr mit der Möglichkeit zum Mittagessen und setzt sich ab 14.30 Uhr mit dem Seniorennachmittag in der Erftalhalle fort. Das Programm sieht den Besuch des Kindergartens St. Franziskus und eine Vorführung des Filmes in der Erftalhalle vor.

Der Ausklang des Festes geht ab 16.30 Uhr in einen Festabend mit Barbetrieb über. Dabei kommt bei allem Frohsinn der soziale Aspekt nicht zu kurz: Teile des Erlöses werden sozialen Projekten in Hardheim zufließen, die im Nachhinein gemeinsam von Feuerwehr und Pfarrgemeinde bestimmt werden. ad

