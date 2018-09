Kirchenchor legte Termine fest

Hardheim.Mit anstehenden Terminen befasste sich der Vorstand des Kirchenchores St. Alban in seiner jüngsten Sitzung. Am Freitag, 12. Oktober, fällt die Probe aus. An Allerheiligen (1. November) singt die Kirchenchor-Schola auf dem Friedhof. Ob an Allerseelen gesungen wird hängt davon ab, ob in Hardheim ein Gottesdienst ist. Weitere Termine: 16. November Vorversammlung; 25. November Cäcilienfeier; 30. November bis 2. Dezember Beteiligung am Weihnachtsmarkt der Gemeinde. Mit der Planung für Weihnachten wird gewartet, bis die Gottesdienste in Hardheim festliegen. Am 26. Oktober ist das Pfarrheim belegt und die Singstunde muss in ein anderes Probelokal verlegt werden. Ansonsten finden die Proben weiterhin regelmäßig freitags um 20 Uhr im Pfarrheim statt. Neue Sangesfreunde sind jederzeit willkommen. i.E.

