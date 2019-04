Kirchengemeinde in österlicher Freude vereint

Hardheim.„Feiert Jesus“ lautet der Name des Liederbuchs, welches Pfarrer Markus Keller, seine Frau Caroline und FSJ’ler Christoph Fischer den zahlreichen Besuchern der Osternacht reichten. Und tatsächlich wurde der Herr gefeiert: Stimmungsvoll und würdig beging die evangelische Kirchengemeinde in Anwesenheit auch von einer stattlichen Anzahl Katholiken auf dem Areal des „Bahnhof 1910“ am Samstag die Osternacht.

Als die Sonne langsam versank und die aus Christoph Fischer und Norman Volpp (Cajon), Michael Weller (Klavier), Rebecca Weller (Cello), Judith Weller (Geige), Tobias Kreß (Trompete, Gesang), Claudia Volpp und Andrea Haberkorn (Gesang) sowie Lars Günther (Gitarre) bestehende Lobpreisband auf den Abend einzustimmen begann, ergriff Pfarrer Keller das Wort und gab bekannt, dass die Osternachtsfeier am Karsamstag auf jenen jüdischen Ritus zurückgehe, getreu dem der Ostersonntag bereits am Abend des vorigen Tags beginne.

So lud er die Gemeinde zu einem Open-Air-Gottesdienst ein, der gekonnt andächtige und festliche Züge mit dem Charisma eines gemütlichen Beisammenseins miteinander verquickte.

Auch in liturgischer Hinsicht kam es zu einer interessanten Kombination: Am Samstag verschmolzen jahrhundertealte Lesungen und traditionelle Gebete mit neuem geistlichem Liedgut zu einem harmonischen Ganzen. Dabei liefen die sichtlich gut gelaunten Musiker der Lobpreisband zur Höchstform auf, um den zahlreichen Gläubigen mit liebevoll erzeugten Rhythmen die ideale Steilvorlage zum kräftigen Mitsingen zu bieten.

Freilich wurde aber nicht nur gesungen: Mit österlichen Gedanken und Lesungen schuf Pfarrer Markus Keller die passende Atmosphäre zum Nachdenken und Hinterfragen. „Warum feiern wir Ostern eigentlich?“, fragte er nämlich und animierte die Gemeinde zu eigenen Gedankengängen.

Während die „grauen Zellen“ somit auf ihre Reise gingen und die Osterkerze festlich zu leuchten begann, wurde aber die Luft doch stetig frischer. Ein bisschen Sonnenschein macht schließlich noch lange keinen Sommer.

So wurden Decken verteilt, Jacken ausgepackt, Mützen aufgesetzt und Sakkos zugeknöpft. Kaum saß man wieder beieinander, gab Pfarrer Keller andächtig die Frohe Botschaft bekannt: „Der Herr ist auferstanden!“ rief der junge Geistliche, was die Besucher dieses besonders zu Herzen gehenden Open-Air-Gottesdienstes mit dem Echo „Er ist wahrhaftig auferstanden“ einhellig bestätigten.

Doch was wäre Ostern ohne den Frieden? Das ganz eigene Flair der Osternächte am „Bahnhof 1910“ zeigte sich spätestens in dem Moment aufs Eindrücklichste, in dem Pfarrer Keller den Frieden des Herrn verkündete: Der beim Händedruck ausgesprochene Wunsch „Friede sei mit dir“ wurde teilweise durch ein leises „bei uns doch immer“ ergänzt, denn man hatte es nicht selten mit echten Freunden zu tun, denen man die Hand reichte.

Ein weiterer freundschaftlicher Wegbegleiter der Gläubigen wurde mit dem Vaterunser geehrt: Der an Ostern auferstandene Herr Jesus Christ.

Die Freude über seine Auferstehung stand im Zentrum der Fackelwanderung, mit der die Osternacht ihre Fortsetzung erfuhr: Kaum verklangen die Pfarrer Markus Keller an Bernadette Balles gerichteten Dankesworte für die Bereitstellung des „Bahnhof 1910“, scharten sich schon die Ersten rund um das Osterfeuer. Zum Einen spendete es wohlige Wärme in der beginnenden Nachtkälte, zum Anderen entzündete es die Fackeln, die bei der feierlichen Osterprozession durch die Bahnhofstraße und die Lange Gasse über den Schlossplatz an die evangelische Kirche getragen wurden. Hier teilten alle Generationen die österliche Freude nicht nur, sie trugen sie viel mehr überzeugt durch die Erftalgemeinde. ad

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019