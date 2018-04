Kirchenrenovierungen und Jubiläen

Anzeige

Horst Saling, Vorsitzender des Stiftungsrates, informierte im Anschluss über Beschlüsse des Stiftungsrates, den aktuellen Stand verschiedener Baumaßnahmen und die Namensgebung des neuen Kindergartens in Höpfingen, der auf Antrag der Erzieherinnen den Namen „St. Martin“ tragen wird.

Aus den Gemeindeteams berichtete Monika Ott über den Abschluss der Kirchturmsanierung in Gerichtstetten und die angekündigte Unterstützung des Bürgervereins bei der Anbringung der Traufsteine rund um die Kirche nach Abschluss der Dorfplatzsanierung.

Das Gemeindeteam Bretzingen wird von Horst Saling über die angedachten Renovierungsmaßnahmen an der Kirche St. Sebastian und Vitus informiert. Dabei wurde erneut deutlich, wie wichtig die ständige Vertretung einer Gemeinde durch einen Pfarrgemeinderat ist, um den Informationsfluss in die Gremien zu gewährleisten.

Horst Saling informierte über den Planungsstand zum 40. Jahrestag der Priesterweihe von Pfarrer Hans Scheuermann und lud in diesem Rahmen zum Fest am 6. Mai in Höpfingen ein. Ein Dankgottesdienst wird um 14.30 Uhr stattfinden. Im Anschluss begleitet die Musikkapelle alle zur Begegnung in die Obst- und Festhalle Höpfingen.

Pfarrer Rapp wies auf die Jubiläen der Frauengemeinschaften am 29. April in Schweinberg, am 8. Juli in Höpfingen und 30. September in Erfeld und auf das 40-jährige Bestehen der Sozialstation, das mit einem Gottesdienst in Höpfingen mit „Maranatha“ am 28. April gefeiert wird, hin. Er informierte den Pfarrgemeinderat, dass die Visitation für das Jahr 2019 terminiert wurde und demnächstein vorbereitendes Treffen von Dekan Balbach und Dekanatsreferent Christian Richter mit dem Seelsorgeteam stattfindet.

Für den Gottesdienst mit Bulldog-Segnung am 1. Juli auf dem Schlempertshof bildet der Pfarrgemeinderat ein Vorbereitungsteam. Teilnehmen dürfen auch Kinder mit ihren Tretbulldogs.

Marcus Wildner berichtet vom Wechsel des Zeltplatzes für das diesjährige Zeltlager der KJG nach Dürrenmettstetten.

Mit einem geistlichen Impuls zum Tagesevangelium schloss der Vorsitzende Manfred Weihbrecht die Sitzung und bedankte sich für das engagierte Miteinander. cb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.04.2018