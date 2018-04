KjG-„Sportsnight“

Anzeige

Hardheim.Die „Sportsnight“ der KjG Hardheim findet am Samstag, 5. Mai, in der Sporthalle des Walter-Hohmann-Schulzentrums statt. Beginn ist um 19 Uhr; Ende gegen 9 Uhr am Sonntagmorgen. Es dürfen alle Kinder zwischen acht und 14 Jahren teilnehmen. Mitzunehmen sind Schlafsack, Isomatte, Sportkleidung, Wäschebeutel, Teller, Messer und Tasse (Frühstück). Außerdem gibt es Essen für den Abend und die Nacht sowie Getränke für kleine Preise vor Ort. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Anmeldungen bis zum 1. Mai per e-Mail mit Hinweisen auf Name, Alter und Telefonnummer an sportsnight@kjg-hardheim.de. Weitere Informationen erteilen Sophia Bechtold und Philipp Pahl unter Tel. 0176/96190532. ad