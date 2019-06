KjG-Zeltlager im Altmühltal

Hardheim.Auch dieses Jahr findet das alljährliche Sommerzeltlager der KjG Hardheim statt. Die Reise geht für zwölf abenteuerliche Tage in die „Welt der Meere – auf der der Suche nach Atlantis“.

Die Reise findet vom Sonntag, 28. Juli bis zum Freitag, 9. August, statt. Teilnehmen können alle Kinder zwischen neun und 14 Jahren. Das Lager findet zwischen Altmühl- und Brombachsee in Obererlbach statt. Höhepunkte sind Ausflüge zum Altmühlsee und ins Nürnberger Rutschparadies „Palm Beach“.

Der Zeltlagervortreff findet am Sonntag, 7. Juli, um 18 Uhr in der Aula des Walter-Hohmann-Schulzentrums statt. Hier treffen die Kinder auf ihre Zeltlagergruppe, ihre Gruppenleiter und vereinbaren die Termine für ihre Gruppenstunden vor dem Zeltlager. Gleichwohl bekommen die Eltern alle wichtigen Informationen zum Zeltlager sowie zum Besuchersonntag am 4. August. Weitere Informationen zum Zeltlager, Zeltlageranmeldungen (Anmeldung sind noch möglich bis zum 30. Juni) sowie dem Zeltlagervortreff finden sich im Internet unter www.kjg-hardheim.de. Rückfragen beantworten die Lagerleiter Axel Müller (0176/43453789) und Bastian Gärtner (0176/98205989); e-Mail: lagerleitung@kjg-hardheim.de. ad

