Klaus Hanke geht in den Staatswald

Hardheim.Revierförster Klaus Hanke wird der Region zwar erhalten bleiben, aber er wird den Arbeitgeber wechseln: Er betreut ab 1. Januar nicht mehr den Gemeindewald von Hardheim mit, sondern widmet sein Augenmerk künftig dem Staatswald von Höpfingen über Schweinberg bis Wertheim. Hanke war 16 Jahre lang Revierförster von Hardheim, wofür ihm Bürgermeister Volker Rohm offiziell dankte. Wer Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt.

Forstbetriebsleiter Jörg Puchta aus Walldürn bleibt für die Gemeinde Hardheim weiterhin Ansprechpartner.

Der Forstbetriebsleiter und die beiden Revierförster Klaus Hanke und Florian Pogorzelski informierten im Verlauf der Ortsrundfahrt des Gemeinderates am Windpark in Gerichtstetten über die Situation im Gemeindewald. Hardheim gehört mit seinen 3500 Hektar Waldfläche, davon 2000 Hektar Gemeindewald, zu den größeren Kommunalwaldbesitzern in Baden-Württemberg.

Die Förster thematisierten vor allem die Folgen der großen Trockenheit 2018 für den Wald und ihre Arbeit, zu denen neben den extremen Schäden durch Borkenkäfer auch das Absterben von Buchen gehört (großer wirtschaftlicher Verlust). Jörg Puchta sprach von „dramatischen Dimensionen, die man bisher so nicht kannte“: „Es wird neue Waldbilder geben, auch mit toten Bäumen.“ Der Holzmarkt sei im Bereich der Nadelhölzer bereits total zusammengebrochen. i.E.

