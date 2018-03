Kommunionkinder in der Seelsorgeeinheit

Anzeige

Hardheim/Höpfingen.In der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen gehen im April folgende Kinder zur Erstkommunion:

Sonntag, 8. April, in Hardheim: Malte Amend (Achtzehnmorgen 1, Schweinberg), Maris Ballweg (Silcherstraße 13, Hardheim), Mathis Bauch (Bahnhofstraße 16B, Hardheim), Lara Beyer (Bahnhofstraße 8, Hardheim), Luca Beyer (Bahnhofstraße 8, Hardheim), Maximilian Böhrer (Mönchwaldstraße 34, Steinfurt), Alina Brosch (Beethovenstraße 8, Hardheim), Chiara Chemnitz (Eichendorffstraße 29, Hardheim), Lennard Doos (Lessingstraße 15, Hardheim), Celina Ebert (Julius-Heffner-Straße 16, Bretzingen), Frank Eichwald (Baulandweg 18, Hardheim), Melina Erbacher (Immanuel-Kant-Straße 9, Hardheim), Leon Fink (Wielandstraße 1, Hardheim), Linus Hallbaur (Walldürner Straße 7, Hardheim), Daniel Heiden (Am Mühlgraben 16, Hardheim), Tristan Herbst (Alte Würzburger Straße 4), Nadine Hippler (Steinfurter Straße 6, Rüdental), Lucas Horn (Odenwaldweg 3, Hardheim), Silas Kremer (Wielandstraße 3, Hardheim), Lena Page (Lessingstraße 12, Hardheim), Finn Podgorelec (Zweiter Sandweg 18, Hardheim), Romy Schell (Dr.-Konrad-Adenauer-Straße 22, Hardheim), Sebastian Schmidt (Odenwaldweg 14, Hardheim), Simon Schweitzer (Rüdentaler Straße 6A, Rüdental), Mia Summ (Bahnhofstraße 16C, Hardheim), Devin Trabold (Lessingstraße 4, Hardheim), Lina Uglanow (Miltenberger Straße 16, Hardheim), Nils Wachtel (Adalbert-Stifter-Weg 42, Hardheim), Aylin Weis (Riedstraße 26, Hardheim).

Sonntag, 15. April, in Höpfingen: Felix Baumann (Untere Weingartenstraße 10, Höpfingen), Ragnar Dargatz (Hardheimer Straße 19, Höpfingen), Luan Dorner (Brunnengasse 8, Höpfingen), Janis Edelmann (Am Rank 6, Höpfingen), Henrik Häfner (Im Ried 7, Höpfingen), Selina Häfner (Am Badenwerk 1, Höpfingen), Luca Hahn (Heidelberger Straße 35, Höpfingen), Finn Heuser (Taubenweg 10, Waldstetten), Jannick Hock (Landstraße 47, Waldstetten), Philipp König (Am Mantelsgraben 9, Höpfingen), Josip Roso (Heidelberger Straße 10, Höpfingen), Emma Sauer (Gartenstraße 5, Höpfingen), Falk Schell (Schulstraße 2, Höpfingen), Johanna Seufert (Am Badenwerk 1, Höpfingen), Ryan-Jerome Utz (Tränkegasse 1, Waldstetten), Neo Weidner (Schafweg 5, Höpfingen).