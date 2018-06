Kommunionkinder wollen Licht weitergeben

Anzeige

Hardheim/Höpfingen.Die Erstkommunionkinder der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen überreichten am Sonntag im Rahmen eines feierlichen Familiengottesdienstes in der Pfarrkirche St. Alban gleich mehrere Spenden.

Die Kinder hatten an ihrer Kommunion, die unter dem Thema „Jesus, dein Licht zeigt uns den Weg“ stand, auf Dankesgeschenke verzichtet und stattdessen Geld für eine Spende an hilfsbedürftige Kinder gesammelt. Sie sind dabei der Leuchtspur Jesu gefolgt und wollen mit ihren Spenden im Gesamtwert von 2300 Euro das Leben anderer Menschen heller machen. Dabei richteten sie ihre Spenden an drei unterschiedliche Empfänger. So gingen 500 Euro an Selina, ein kleines Mädchen aus Höpfingen, das auf ein Spenderherz wartet, 850 Euro an den Kinderhilfefonds Neckar-Odenwald und weitere 850 Euro an Kinder in Tansania durch den Matanana und Dr. Thomas Koch.

Feierlich gestaltet wurde dieser Spenden-Gottesdienst, bei dem die Kinder anhand eines Senfkorns erfuhren, dass auch aus etwas ganz Kleinem etwas Großes werden kann, von Pfarrer Andreas Rapp und dem Familiengottesdienstteam sowie von dem Chor „Rückenwind“. Melanie Ballweg